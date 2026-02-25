El nombre de Brian Sarmiento se ha convertido en tendencia después de que entrara al programa Gran Hermano en Argentina y que un video se hiciera viral. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos al respecto de la situación.

¿Quién es Brian Sarmiento?

Brian Oscar “El Tripode” Sarmiento nació en Rosario, Argentina el 22 de abril de 1990. Es un actor y exfutbolista argentino, quien este 2026 entró al reality show Gran Hermano.

Cuando jugaba futbol, se desempeñaba como mediocampista ofensivo. Actualmente juega en el Futbol Sénior del Club La Fraternidad.

Sus inicios fueron en el Club Bartolomé Mitre​ de la ciudad de Pérez de la Liga Rosarina de Fútbol. Luego se formó futbolísticamente en las inferiores de Estudiantes de La Plata, institución en la que estuvo hasta los 17 años de edad.

Por malas decisiones por parte de su representante y familiares, no se le permitió participar de la selección argentina sub-17 que jugó el campeonato sudamericano en 2007

En España pasó por varios clubes del ascenso español. Jugó en Racing de Santander, Xerez, Girona y Salamanca, para volver a la Argentina en 2011. Después de abandonar Europa volvió a la Argentina. Su primer equipo fue Racing de Avellaneda en 2011.

En el 2015 se fue a jugar a Perú, al Real Garcilaso de Cusco en donde tuvo un buen paso marcando 7 goles en 29 partidos. En 2023, fue confirmado como uno de los concursantes del Bailando formando equipo con Soledad Bayona y Esteban Toppi.

Después, en 2024, fue convocado para formar parte del panel de “Súperfutbol”, programa matinal que se emite de lunes a viernes por TyC Sports. En 2026 se sumó a Gran Hermano Argentina: Generación Dorada.