TikTok se cae hoy 25 de febrero y usuarios reaccionan

En la última hora en redes sociales se ha reportado la caída de la plataforma TikTok, el cual es uno de los sitios más visitados por los internautas en la actualidad. Al parecer, los usuarios han tenido problemas para la carga de videos.

La plataforma ha destacado frente a sus competidores gracias a su contenido corto y digerible, además de poder tener un algoritmo que se centra en la personalización, lo que llevan a los usuarios a obtener contenido que les interesa de verdad.

les funciona tiktok? no me carga y si tengo internet pic.twitter.com/wUcrvqP9pe — dino 🦕 (@lvshyunjin_) February 26, 2026

Sin embargo, este 25 de febrero a las 20:00 horas, quiénes utilizan la de manera cotidiana comenzaron a reportar fallas en las cargas de los videos, dando a conocer en otros sitios como X la caída de TikTok.

Las quejas y reportes se centran en errores al tratar de cargar contenido, enviar mensajes o simplemente acceder a la plataforma. Aunque algunos pensaron en un inicio que se trataba de su internet, resulta ser una falla generalizada que ha generado una ola de comentarios insatisfechos entre la comunidad.

De acuerdo con diversas plataformas especializadas en el seguimiento de caídas de servicios digitales, este fallo no estuvo limitado a un área geográfica, por lo que el problema se extendió a más de una región.

De momento la empresa no ha informado qué fue lo que sucedió para generar la caída del servicio que día con día entretiene a millones de personas alrededor del mundo.

Por su parte, la comunidad digital ha buscado alternativas temporales mientras se restablece el servicio adecuado de TikTok, utilizando plataformas como x para dejar ver su descontento ante la caída.

A principios de 2026, ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, acordó una reestructuración de su negocio en Estados Unidos en lugar de una venta total, formando una nueva empresa conjunta con mayoría de propiedad estadounidense. Entre los inversores clave se encuentran Oracle, liderada por Larry Ellison, y el fondo MGX de Abu Dabi