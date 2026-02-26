El actor y conductor Paco de la O desde hace semanas se encuentra en el ojo del huracán debido a varias acusaciones de presunta violencia.

Sus exparejas las actrices Gaby Platas y Malu Carreras han denunciado haber sufrido amenazas y acoso de parte del famoso. La integrante de Me Caigo de Risa reveló hace poco que existe una orden de restricción en contra de De la O, ya que ha intentado acercarse a ella pese a que su matrimonio terminó en 2018.

Además, el periodista Javier Ceriani difundió varios audios en los que se escucha presuntamente al intérprete hablar sobre consumo de sustancias y su “apoyo” a jovencitas a quienes terminaría manipulando.

En medio de los señalamientos y procesos legales que se han hecho públicos, el también presentador decidió romper el silencio y, en un intento desesperado por ‘limpiar’ su imagen, compartió un mensaje en redes sociales. No obstante, usuarios le piden que se mantenga ‘callado’ porque sus declaraciones podrían jugarle en contra.

Paco de la O lanza mensaje tras acusaciones de violencia: ‘Mi verdad’

Este jueves el conductor Paco de la O publicó en sus cuentas oficiales de Instagram y X, antes Twitter, una fotografía suya antigua que tiene unos lentes encima, que tiene acompañó con el mensaje: “Pronto, a través de mis lentes, la verdad, la mía”.

Con estas palabras, el actor dejó entrever que planea explicar su postura frente a las acusaciones de violencia que lo han colocado en el centro de la polémica desde hace semanas.

Paco de la O publica foto en IG y asegura que contará 'su verdad' ı Foto: Captura de pantalla

Del mismo modo, en la red social X (antes Twitter), Paco de la O modificó el nombre de su cuenta para presentarse como “La versdad, con mis lentes! Mi Verdad!”, un detalle que llamó la atención de sus seguidores y que refuerza su intención de marcar distancia con las acusaciones en su contra, pese a haber procesos legales en marcha.

Paco de la O cambia su nombre de X a 'La versdad, con mis lentes! Mi Verdad!' ı Foto: Captura de pantalla

Las acusaciones en su contra incluyen una orden de restricción solicitada por Gaby Platas, quien declaró: “La Fiscalía de Ciudad de México me dio medidas de protección permanentes en contra de mi agresor, que es la persona con la que estuve casada desde 2009 hasta 2018”. Por su parte, Malu Carreras narró en un video que también vivió violencia durante su relación con el actor.

A estos testimonios se suma Javier Ceriani, quien difundió audios y fotografías en los que acusa a Paco de la O de aprovecharse de mujeres jóvenes.

Algunos comentarios en Instagram fueron:

“ Mejor ya ni digas nada, quedarás peor , contigo aprendemos que la violencia no tiene género, edad, condición social, hasta un conductor “amigable” de TV puede ejercerla, mejor asume tu responsabilidad callado señor"

“Ya estás viejo para seguir violentando mujeres un día te vas a encontrar a alguien como tú y recuerda tienes mujeres en tu family”

“Ya wey, mejor trátate o encarcélate, al final la vida te dará tu merecido”