El mundo del espectáculo mexicano se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras la filtración de presuntos audios del actor Paco de la O.

En las grabaciones, difundidas por el periodista Javier Ceriani, se escucha al intérprete hablar sobre consumo de sustancias y un supuesto “apoyo” a jovencitas, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. El argentino incluso lo llama “el nuevo Sergio Andrade”.

Filtran audios de Paco de la O: Polémicas declaraciones sobre sustancias y ‘apoyo’ a jovencitas

Los audios revelados exhiben a Paco de la O haciendo referencias explícitas a experiencias pasadas con drogas y a encuentros con algunas figuras del medio artístico. En uno de los fragmentos, se le escucha decir: “Y cuando me metí coc* con Ofelia Guilmáin lo voy a decir porque lo tienen que saber”.

En otro momento, el actor menciona un supuesto proyecto para apoyar a jóvenes actrices, describiendo su espacio como un refugio: “Esas chulitas que vienen, que son adorables todas, yo les prometí ayudarlas, que si les cumplía el hecho de ayudarlas a desarrollarse, este lugar es como un refugio de ellas, es un lugar seguro”.

“A mí también me gusta darme mis atascones, pero aquí lo que quiero demostrar es esa exigencia que se hacen para que dejen todo y que los consideran unos mier... , que no sirven para nada porque se meten droga y la verg ... “, se oye en otro de los audios.

Sin embargo, las declaraciones han sido interpretadas por miles de usuarios como una forma de manipulación hacia mujeres jóvenes, lo que intensificó las acusaciones en su contra.

Javier Ceriani también señaló que el actor estaría bajo la influencia de una pareja identificada como Ileana, quien presuntamente lo proveería de sustancias y lo mantendría en un entorno de fiestas constantes. “Paco anda con una tal Ileana… esta mujer que ustedes están viendo es su novia... No es solo Ileana su novia, sino también su supuesta dealer”, detalló.

Hasta el momento, Paco de la O no ha emitido un comunicado oficial respecto a los audios, lo que mantiene la polémica abierta y alimenta especulaciones sobre su estado actual.

¿Quién es Paco de la O?

Francisco de la O, conocido como Paco de la O, es un actor mexicano de 60 años con una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine. Ha participado en telenovelas como Por ti y en diversos proyectos de Televisa y TV Azteca.

Es un rostro reconocido en la pantalla chica, aunque en los últimos años ha estado más presente en la prensa por escándalos personales que por su trabajo artístico. Por ejemplo, recientemente su exesposa la comediante Gaby Platas reveló que ha sido acosada y víctima de amenazas de muerte de parte del también conductor.