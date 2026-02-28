Joaquín del Paso y su tránsito por la Berlinale con El jardín que soñamos

Joaquín del Paso y su paso por la Berlinale con El jardín que soñamos

En el marco de la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín tuvo su estreno mundial El jardín que soñamos dentro de la sección Panorama, que se caracteriza por exhibir lo más destacado a nivel global del cine de vanguardia. Este estreno mundial fue aún más significativo para Joaquín del Paso debido a que se dio exactamente diez años después del estreno de su ópera prima, Maquinaria Panamericana, en el mismo encuentro cinematográfico.

De esta forma la producción mexicana ha iniciado de manera oficial y sólida su recorrido por festivales internacionales de cine, previo a su futuro estreno en México a cargo de Pimienta Films. A la premiere en la Berlinale asistieron el director y sus protagonistas, la actriz y cantante haitiana Néhémie Bastien (Esther) junto al actor Faustin Pierre (Junior), quienes en pantalla interpretan en forma emotiva a una pareja que se enamora durante su migración hacia el norte mientras hace una escala por nuestro país, viéndose involucrada en el mundo de la tala ilegal.

La pareja protagonista debe quedarse por un tiempo en los bosques entre el Estado de México y Michoacán (santuario de la mariposa monarca) y debe enfrentarse al miedo de estar en un país que no es el suyo para poder lograr el, por muchos, anhelado sueño americano.

En medio de un territorio hostil ambos deben cumplir con un trabajo peligroso, al mismo tiempo que cuidan a las hijas pequeñas de ella, de las cuales una está enferma. Por si esto fuera poco, también se enfrentan al riesgo de estar cerca de otro grupo del crimen organizado que no ve con buenos ojos a estos trabajadores.

Para Joaquín del Paso estrenar en la Berlinale “fue muy hermoso, estuvimos en el Zoo Palast, un recinto icónico que ha visto pasar a grandes directores como Akira Kurosawa, François Truffaut o Paul Thomas Anderson y tuvimos una función llena, fue muy emotivo presentar la película con los actores ante un público visiblemente conmovido, hubo risas y reacciones muy positivas, hemos tenido una gran respuesta de los distribuidores y la industria en general, fue una representación del cine mexicano de muy alto nivel”, afirmó.

Joaquin Del Paso en la Berlinale ı Foto: hello@nomadicbychoice.com

El guion de El jardín que soñamos nació de dos de las principales preocupaciones del cineasta: la crisis humanitaria de la migración y la emergencia ecológica en los bosques. Esta historia surgió de un paralelismo que para el cineasta es sobre dos migraciones, una hacia el norte de parte de la familia haitiana y otra hacia el sur que es hecha por la mariposa monarca.

“Me interesó mucho la comunidad haitiana que comenzó a establecerse en México durante la pandemia, ellos no sólo huyen de la violencia y el neocolonialismo, sino que también enfrentan la barrera del idioma, lo que los vuelve extraños en cualquier tierra, en ese tiempo yo ya trabajaba en una historia sobre la devastación de los bosques y el asesinato de activistas ecológicos, entonces cuando se declaró a la mariposa monarca como especie en peligro de extinción sentí que era natural unir ambos relatos”, señaló Del Paso.

Podemos decir que la película ha iniciado muy bien su recorrido y sólo nos queda estar atentos para descubrir cuál será el próximo festival o sala de cine en donde el público podrá maravillarse con la historia.