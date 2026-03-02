¿Quién es la pareja Kelsey Asbille?

Kelsey Asbille es una de las actrices que despierta interés en el público, ya que la famosa conocida por su papel de Mónica en la serie de Yellowstone, destaca por mantener una vida lejos de la polémica y de la cual muy pocas personas conocen detalles.

En redes sociales, Kelsey Asbille limita sus publicaciones a posts de manera ocasional, los cuales la mayor de las veces tienen que ver con su trabajo o alguna mención para una marca, por muy pocas veces está relacionado con su vida personal.

Es por este motivo que quienes reconocen a la mujer por su aparición en proyectos de Disney, series como Yellowstone de Paramount+ o películas como No te muevas de Netflix, desean saber detalles sobre ella, incluyendo quién es su pareja.

¿Quién es la pareja de Kelsey Asbille?

En diciembre del 2024, la mujer fue captada con Miles Joris-Peyrafitte, un director de cine de 32 años de edad. Las imágenes llamaron la atención ya que la pareja mantiene un perfil bajo donde evitan mostrarse en redes sociales.

A pesar de ello, sí hay algunas fotos de ellos publicadas en el pasado, principalmente en la cuenta del director americano, cuyo perfil mezcla lo profesional y lo personal.

La pareja se vio tomados de la mano en un evento de Yellowstone antes de que Kelsey posara con sus compañeros de reparto Luke Grimes, Cole Hauser y Kelly Reilly. Según fuentes cercanas, Kelly y Miles han estado saliendo durante varios años.

Antes de él, la mujer fue pareja del actor inglés William Moseley, quien trabajó en Las Crónicas de Narnia. Asbille y Moseley se conocieron mientras coprotagonizaban la película de acción y suspenso Run en 2013.