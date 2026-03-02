Reportan saldo blanco e implementan operativo

TRAS el desaforo del Zócalo de la Ciudad de México, luego del concierto de la cantante Shakira, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó saldo blanco. En diversos puntos de acceso se implementó un fuerte dispositivo de seguridad.

“Con el desaforo del Zócalo de la Ciudad de México tras el concierto de esta noche, puedo reportar que concluimos con saldo blanco”, informó en su cuenta de X.

Para salvaguardar a los asistentes, el Gobierno capitalino no sólo prohibió la venta de alcohol en el primer cuadro de la ciudad. Desplegó a tres mil 800 policías y estableció filtros para entrar al Zócalo, los cuales causaron confusión entre los asistentes por los objetos que en algunos eran decomisados y en otros no.

“Sí me encontré con policías que sí te revisan y todo, pero a mi mamá le quitaron la sombrilla, porque no podía pasar con ella, y qué mal, por la salud de mi mamá, pues el sol está fuerte y hay muchísima gente aquí con sombrillas que pudo pasar”, dijo Ana.

Shakira rompe récord en el Zócalo y “aúlla” ante 400 mil fans ı Foto: David Patricio›La Razón

En un recorrido, este diario observó que cada dispositivo en los accesos al Zócalo tenía criterios diferentes de revisión. Mientras que en Madero no había problema con pasar con sombrillas, eso no ocurría en 5 de Mayo, donde inclusive no se permitía pasar con cinturón.

Decenas de personas prefirieron tirar sus cinturones, bancos, sombrillas, comida y hasta perfumes en ese acceso, con tal de ver a Shakira.

Desde muy temprano, en el Zócalo ya había basura que los asistentes y comerciantes tiraban, por lo que personal de limpia lo retiraba y lo mismo hacía con objetos que les eran retirados a los asistentes en los filtros de seguridad.

Por otro lado, habitantes de entidades, como Jalisco, Guerrero y Guanajuato, que sufrieron de narcobloqueos la semana pasada por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, acudieron a la capital del país para disfrutar del concierto de Shakira.

En un ambiente festivo y colorido, Margarita y su familia arribaron tras haber vivido en la semana un episodio violento en Zapopan, Jalisco.

“Vivimos en la periferia y se quemaron camiones en tres zonas de donde estamos. Estuvo muy feo”, dijo a La Razón.