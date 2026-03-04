Muere Ana Luisa Peluffo, reconocida actriz del cine de oro, a los 96 años

El mundo del cine mexicano está de luto por el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo, reconocida actriz del cine de oro. Su familia emitió un comunicado para dar a conocer la lamentable noticia.

De acuerdo con el mensaje, la actriz murió en su rancho ubicado en el estado de Jalisco, en México, asimismo, señaló que la estrella del cine estuvo rodeada de sus seres queridos en los últimos años de vida.

El comunicado también indica que el funeral de la actriz se realizará de manera privada, tal y como ella lo pidió en su última voluntad.

El mensaje cierra agradeciendo a todos los fans que siguieron su trayectoria durante todos estos años y señala que el recuerdo de la actriz se mantendrá vivo.

Comunicado de la muerte de Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo era una famosa actriz que nació el 9 de octubre de 1929 en en Querétaro, México. Su nombre completo era Ana Luisa de Jesús Quintana Paz.

Provenía de una familia alejada del espectáculo, pues su padre fue abogado y director de la Universidad Autónoma de Puebla.

Sin embargo, desde joven mostró interés por las artes escénicas y el deporte, destacando en nado sincronizado en el Club Deportivo Chapultepec, aunque las mudanzas interrumpieron esa trayectoria. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México para perseguir su vocación artística, debutando en el cine alrededor de 1949-1954.

Su carrera despegó durante la Época de Oro del cine mexicano y las décadas siguientes, convirtiéndose en una de las actrices más prolíficas y versátiles del país. Participó en más de 200 películas y programas de televisión, abarcando géneros como comedia, melodrama, cine rural y urbano.

Trabajó con directores emblemáticos y destacó por su audacia al ser una de las primeras actrices mexicanas en realizar escenas de desnudo en el cine nacional (alrededor de 1953-1955, en filmes como La Fuerza del deseo o similares), lo que generó gran controversia y censura en la época, pero también la posicionó como pionera y figura polémica que abrió caminos para roles femeninos más liberados.

En los años 60 y 70 consolidó su presencia en cine y teatro, participando incluso en producciones internacionales y europeas al buscar roles más diversos. Uno de sus trabajos destacados fue protagonizar Flores de papel (1977), filme que compitió en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su versatilidad le permitió transitar del cine clásico al de ficheras y, posteriormente, a la televisión, donde apareció en telenovelas populares como Lazos de amor (1995), Carita de ángel y Contra viento y marea.