El cine mexicano despide a una de sus figuras más emblemáticas Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro y pionera del desnudo artístico en la pantalla nacional. Falleció a los 96 años en su rancho de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada de su familia y en un ambiente de serenidad.

Su trayectoria abarcó más de siete décadas, con más de 200 películas y producciones en televisión, convirtiéndose en un rostro inolvidable en la cultura popular.

La noticia de su muerte provocó un amplio eco en la prensa y entre sus seguidores, quienes recordaron tanto su legado artístico. Sin embargo, miles de personas también tienen dudas sobre la vida personal de la actriz, sobre todo sobre su descendencia. Aquí te contamos quiénes son los hijos de Ana Luisa Peluffo.

¿Quiénes son los hijos de Ana Luisa Peluffo?

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Ana Luisa Peluffo mantuvo su vida privada lejos de los reflectores. Aunque se casó cuatro veces, la actriz tuvo un solo hijo, llamado Martín Luis, quien fue su único descendiente y el gran compañero de sus últimos años de vida.

En diciembre de 1949 contrajo matrimonio con el industrial Miguel H. Ferreira. Años más tarde, en 1956, se unió al cantante Carlos Montiel, relación de la que nació su único hijo, Martín Luis, quien actualmente se es piloto aviador.

Ana Luisa Peluffo y su único hijo ı Foto: Especial

En 1957 volvió a casarse, en secreto, esta vez con Octavio Arias, y posteriormente tuvo un cuarto matrimonio con el empresario Carlos Cerro, del cual enviudó en la década de los noventa.

A diferencia de su madre, Martín Luis decidió mantenerse fuera del mundo del espectáculo, optando por una vida discreta y alejada de la exposición pública. Por ello, se desconoce si la actriz tiene nietos o bisnietos.

Durante los últimos años de Ana Luisa Peluffo, Martín estuvo siempre a su lado, acompañándola en su rancho de Jalisco y siendo parte fundamental de su cuidado. La familia confirmó que los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a la voluntad de la actriz, con la presencia cercana de su hijo.

La partida de Ana Luisa Peluffo deja un vacío en la memoria del cine mexicano, así como entre su familia. Hasta el momento se desconoce si se realizará algún homenaje en memoria de la intérprete.