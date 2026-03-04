Este 4 de marzo el cine mexicano perdió a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Ana Luisa Peluffo. La actriz de 96 años, estrella de la Época de Oro y del cine de ficheras, dejó tras de sí más de seis décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro.

Su fallecimiento fue confirmado por su familia, quienes señalaron que murió en paz, rodeada de sus seres queridos en su rancho de Jalisco. La noticia provocó que muchos recordaran su extensa carrera, sobre todo al ser considerada pionera del desnudo artístico en el cine mexicano, un gesto que rompió tabúes y abrió caminos para las generaciones posteriores.

Ana Luisa Peluffo: El primer desnudo que hizo

En 1955, Ana Luisa Peluffo protagonizó la película La fuerza del deseo, donde realizó el primer desnudo artístico en la historia del cine mexicano. La escena fue considerada escandalosa en su momento, pero marcó un antes y un después en la industria nacional.

La actriz posó desnuda frente a la cámara en una secuencia que, más allá de la polémica, fue concebida como un recurso narrativo y estético, no como un acto de explotación.

En la cinta dirigida por Miguel M. Delgado, Ana Luisa Peluffo encarnó a Silvia, una modelo cuya belleza se convirtió en un arma de seducción capaz de trastornar la vida de Ricardo (interpretado por Abel Salazar) y su maestro (Armando Calvo). La atracción que despierta en ambos desata una rivalidad intensa que, al desarrollarse, conduce a un desenlace marcado por la tragedia.

Ana Luisa Peluffo: El primer desnudo que hizo ı Foto: Especial

La sociedad conservadora de la época reaccionó con críticas y censura, mientras que la prensa convirtió el episodio en un escándalo nacional. Sin embargo, la valentía de la actriz abrió un debate sobre los límites del arte y la representación femenina y de la desnudez en el cine.

Ana Luisa Peluffo siempre defendió su decisión, argumentando que se trataba de un desnudo artístico y no vulgar. Además, aseguró que no fue obligada a hacerlo.

A lo largo de su carrera, la intérprete mexicana participó en más de 200 películas, compartiendo créditos con grandes figuras del Cine de Oro.

Ana Luisa Peluffo volvió a aparecer desnuda en producciones como El seductor (1955), La ilegítima (1956) y La Diana Cazadora (1956). En esta última, incluso la campaña publicitaria subrayaba que se trataba de una cinta destinada exclusivamente a un público adulto.