Esta semana, y para sorpresa de unos cuantos, se confirmó que Alejandro Sanz, de 57 años, y Stephanie Cayo, de 37, son novios. La noticia fue confirmada primero en un concierto del cantante en Lima, Perú, y desde entonces ambos han compartido gestos de complicidad en redes sociales.

El romance llega apenas unos meses después de la separación de Sanz con la actriz española Candela Márquez, y ha generado gran interés en el mundo del espectáculo.

Stephanie Cayo es la nueva novia de Alejandro Sanz

El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha capturado la atención del público, no sólo por la figura del cantante español, sino también por la relevancia de la actriz peruana en el ámbito artístico. Ambos han decidido vivir su relación sin temor al qué dirán y parecen bastante ilusionados.

Durante un concierto de Sanz en Lima, Perú, los famosos tuvieron su primera aparición pública, donde se fundieron en un beso, un abrazo y caminaron de la mano sobre el escenario. Tras esta escena, la pareja comenzó a interactuar abiertamente en Instagram.

Alejandro Sanz compartió recientemente el póster promocional de la serie DOC de Netflix, donde Stephanie Cayo interpreta a la doctora Julia Jasso, acompañando la publicación con un corazón. Ella respondió con un mensaje cariñoso, lo que confirmaría que tienen un romance.

Algunos usuarios celebran que el cantante de “Corazón Partío” encontrara el amor nuevamente. sin embargo, otros internautas resaltan que esta relación llega pocos meses después de que Sanz terminara con Candela Márquez, con quien salió durante más de un año.

¿Quién es Stephanie Cayo, la nueva novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti nació en Lima, Perú, el 8 de abril de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años. Es actriz, cantante y modelo, tiene una trayectoria que la ha llevado a trabajar en producciones tanto en Latinoamérica como en España y Estados Unidos.

Se dio a conocer en Perú con la telenovela Travesuras del corazón y más tarde participó en producciones internacionales como La marca del deseo y Doña Bella. Además de su faceta como actriz, ha incursionado en la música; tiene algunos sencillos.

Stephanie Cayo es recordada en México por interpretar a Mary Luz Solari en Club de Cuervos de Netflix. Actualmente da vida a la Doctora Julia en la serie DOC de la misma plataforma.