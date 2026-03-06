“Nos merecemos una vida libre de violencia”: Eréndira Ibarra

La actriz Eréndira Ibarra envió un poderoso mensaje de empoderamiento para las mujeres, niñas y adolescentes en el marco del 8M, en el que conmemora el Día de la Mujer.

Tras participar en el evento Girls Empowerment Day, de la ONG YMCA México, la actriz internacional señaló considera que si las acciones se enfocan a las adolescencias y las infancias se puede construir construir una sociedad más sana, además de que señaló que todas las mujeres se merecen tener una vida sin violencia.

“Creo que el mensaje principal que tengo para las mujeres, niñas y adolescentes es que nos merecemos todas una vida libre de violencia y juntas podemos construir las herramientas que necesitamos para solventar esas, enfrentar esas injusticias y construir una sociedad más justa. Siempre digo que pues juntas somos más fuertes pero informadas y organizadas somos invencibles”, señaló Eréndira Ibarra en entrevista con La Razón.

La actriz que partió en la saga de Matrix destaca la fortaleza de las mujeres, pues indicó que para quienes han pasado por adversidades la actriz señaló que cuanto los momentos dóciles pasen las mujeres podrán mirar atrás y sentirse con más fuerza por todo lo que han vivido y sobrevivido.

Eréndira Ibarra define el feminismo como es un movimiento de justicia social que busca erradicar las violencias de género, raza y clase y considera que más allá de solo un movimiento, también es una forma de estar en el mundo.

“Creo que las mujeres no somos feministas porque salimos a marchar dos veces al año. Las mujeres somos feministas por una necesidad de supervivencia ante una sociedad patriarcal que nos oprime y pues todas vivimos diferentes niveles de opresión y eso implica si podemos salir o no a caminar a las calles”, explicó la actriz.

La protagonista de Las Aparicio mencionó que ella respeta todas las formas en las que las mujeres buscan expresar su feminismo ya sea en la marcha del 8 de marzo o con otras acciones más cotidianas.

“Para mí, tu feminismo es tan importante si eres la morrita que ayudó a otra morrita en el Metro. Así como si eres una morra que sale a marchar encapuchada, así como si eres una morra que sale a marchar con sus hijas e hijos. Somos diversas y somos fuertes, pero no estamos solas y eso es lo más importante. Voltéense a ver, como les pedí a las chavitas ahorita, que se volteen a ver, que no se pierdan de vista, que se sostengan desde ahí y que sepan que las mujeres que vamos en el camino estamos para sostener a las que vienen en el camino también”, concluyó.