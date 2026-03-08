8 de marzo: ¿Por qué es el Día de Dragón Ball?

El 8 de marzo es considerado por muchos fanáticos el Día de Dragón Ball, y existe una razón detrás de esta conmemoración que lleva tan solo un par de años y aún no es oficial.

Los fanáticos de Dragon Ball comenzaron una polémica hace un par de años al querer que el 8 de marzo sea el Día de Dragon Ball, pues muchos usuarios en redes sociales apuntaban que este es el Día Internacional de la Mujer.

Ante esto, los fanáticos de Dragon Ball aseguran, incluso actualmente, que la mayoría decidió que a partir del 2024 el 8 de marzo sería el Día de Dragón Ball, y existe un motivo para elegir este día en específico.

Akira Toriyama, creador de Dragon Ball ı Foto: Especial

¿Por qué el 8 de marzo es el Día de Dragón Ball?

El 8 de marzo del 2024 se dio a conocer a nivel mundial el fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball que sufrió un hematoma subdural agudo; por lo que sus fanáticos pidieron que este día se recuerde su creación famosa a nivel mundial.

Pese a que fue el 8 de marzo cuando se dio a conocer la muerte de uno de los cómics japoneses que ha marcado generaciones a nivel mundial, Toriyama falleció el 1 de marzo del 2024 a los 68 años de edad.

Un grupo de fanáticos abrió una petición en la página change.or para que el 8 de marzo sea el Día Internacional de Dragon Ball, y actualmente tiene más de 288 mil firmas recaudadas.

Petición para el Día Internacional de Dragon Ball ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con esta petición, conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de Dragon Ball honra el legado de Akira Toriyama y la conexión emocional que sus fanáticos generaron con esta serie, así como el impacto cultural que tiene.

“Si se establece el 8 de marzo como el Día de Dragon Ball, se enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la creatividad, el entretenimiento y la cultura pop en la vida de las personas. Además, esta designación proporcionaría un día especial para celebrar y reflexionar sobre los valores y lecciones transmitidos por la serie.” se lee en la petición.

Reacciones y memes por el 8 de marzo, Día de Dragon Ball ı Foto: Reddit

Pese a que algunos continúan buscando que el 8 de marzo sea el Día de Dragon Ball, el pasado domingo 1 de marzo muchos fanáticos de la serie animada se reunieron en la Ciudad de México, donde realizaron una marcha desde el Monumento a la revolución hacia el Palacio de Bellas Artes.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX continúa presente y pendiente de la marcha de Fans de Dragón Ball Z, que partió del Monumento a la Revolución, en su llegada a Bellas Artes. pic.twitter.com/HnZbLBl7Zy — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) March 1, 2026

