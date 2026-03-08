Arrestan a Paul Preece, ganador de Outlast de Netflix, por abuso

El nombre de Paul Preece, ganador de la primera temporada del reality show Outlast de Netflix, ha sido arrestado y acusado de cometer abuso sexual en contra de un niño, revelación que ha hecho estallar al mundo de los programas de telerrealidad tras hacerse tendencia.

De acuerdo con Deadline y TMZ, Paul Preece de 51 años de edad fue detenido el pasado viernes en Knox County, Tennessee bajo los cargos de acoso agravado, violación de un niño e intento de violación a un menor.

Ahora, el sujeto ya fue liberado y se requirió que porte un rastreador de GPS, así como pagar una fianza de 150 mil dólares. En 2023, el famoso apareció en el reality de competencia de supervivencia de Netflix, Outlast.

El hombre tuvo que vivir de la tierra en la naturaleza de Alaska. Él y sus compañeros de Charlie Camp, Nick Radner y Seth Lueker, ganaron un millón de dólares.

La premisa del proyecto recae en dejar a 16 concursantes en la mitad de la naturaleza y después de ello, los concursantes deberán de dividirse en equipos.

Ninguno de los participantes deben trabajar solos, pero pueden participar incluso en parejas si no desean tener un equipo grande. La serie fue renovada para una tercera temporada en febrero del 2025.