Historia de humor de una madre en crisis va por un Oscar

A unos días de la entrega del Oscar, se ha estrenado ya en cines Si pudiera, te patearía (If I Had Legs I’d Kick You), nominada a Mejor Actriz gracias a la actuación de Rose Byrne, una de las favoritas a llevarse dicho galardón y quien ya ganó el Globo de Oro junto al Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín.

La directora, guionista y actriz Mary Bronstein entrega la historia de Linda, cuyo punto de quiebre se da cuando su hogar se inunda y se ve obligada a mudarse a un motel junto a su hija que sufre un extraño trastorno alimenticio por el cual debe ser alimentada a través de una sonda gástrica cada noche.

El Dato: Rose Byrne, ganó el Oso de Plata de la Berlinale por esta interpretación y se encuentra nominada al Oscar a Mejor Actriz.

En entrevista con La Razón, la realizadora reveló que “esta historia surge de un lugar muy personal, cuando mi hija tenía siete años se enfermó de gravedad y necesitábamos cruzar el país, desde Nueva York hasta San Diego para recibir el tratamiento que necesitaba. Mi esposo tuvo que quedarse en casa por trabajo y estuve ahí sola con ella, aunque la película no es autobiográfica, porque no hice todas las cosas que hace la protagonista Linda”.

El guion lo empezó a escribir cuando atravesaba dicha situación. “Me sentía atrapada en esa habitación de hotel, por la noche iba al baño y encendía la luz para sentarme en el suelo y empezar a escribir, intentaba plasmar la sensación que tenía y era como una crisis existencial en la tarea de cuidar a mi hija, una tarea enorme para cualquiera, y sentí que desaparecía y empecé a escribir para, por así decirlo, salvarme, necesitaba plasmar esta sensación en papel y luego mi idea era plasmarla en la pantalla, intentando minimizar los filtros”, confesó la cineasta.

El filme contiene un toque de humor negro, porque la directora usa este elemento incluso cuando pasa por alguna situación.

“Soy una persona que cuando estoy en crisis, sufro una tragedia o me pasa algo malo siempre intento encontrarle el humor como una forma de afrontarlo, crecí en una familia donde la pregunta era ¿te vas a reír o vas a llorar? y así es como abordo las cosas, pero con esta historia sabía que no podía llorar, tenía que haber humor porque lo que la protagonista está viviendo es muy difícil y lo que sucede a lo largo de la película se vuelve tan estresante que es casi como si el público necesitara un poco de alivio al verlo, así que esos momentos de humor son pequeñas liberaciones que le dan al público permiso para tomarse un respiro del estrés”, señaló.

Igualmente compartió que ha sido testigo de cómo su filme ha funcionado para que algunas personas que la han visto tengan una especie de catarsis o reflexión por encontrarse o haberse encontrado en situaciones similares a la de la protagonista, “hay gente que se me acerca después de las proyecciones o me envía mensajes en línea diciéndome que se siente reconocida por primera vez en esta película y como cineasta no hay mayor cumplido que haber reflejado la experiencia de alguien sin siquiera conocerlo, también muchas personas me han dicho ‘por fin entiendo a mi madre, tengo que llamarla’; creo que puede ser catártico para cualquiera que haya estado en una situación en la que siente que el mundo entero se le viene encima y no puede hacer nada al respecto”.

Sobre la elección de Rose Byrne para el rol principal, Bronstein contó que “al escribir la película no pensaba en nadie, pero ella terminó encabezando la lista porque es una de esas pocas actrices que entiende la comedia y es una verdadera actriz dramática, además de tener un increíble talento; antes de filmar trabajamos juntas durante seis semanas en la mesa de mi cocina repasando el guion, analizándolo y entendiendo cada detalle, a Rose le interesaba mucho saber quién era su personaje y todo eso ayudó a que cobrara vida, el resultado de su actuación superó mis expectativas”.

Para finalizar, Mary Bronstein expresó que se siente muy orgullosa por el resultado de su trabajo en esta ocasión, “no haces una película buscando premios o al menos no deberías, nunca soñé con algo tan grande como lo que ha logrado esta película y todavía no puedo creer que vayamos al Oscar”.

SI PUDIERA, TE PATEARÍA

DIRECTORA: Mary Bronstein

PAÍS: EU AÑO: 2025