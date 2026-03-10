Con trombones y recuerdos despiden a Willie Colón

WILLIE COLÓN,, el Malo del Bronx, fue despedido ayer entre trombones y música en el homenaje público que se le rindió ayer en Nueva York, Estados Unidos, y al que acudieron familiares, amigos y admiradores.

El tributo dejó una de las más emotivas estampas, pues cuando finalizó la misa de cuerpo presente y su ataúd salía de la Catedral de San Patricio, decenas de trombonistas de todos los rincones de la ciudad tocaron la emblemática salsa “La Murga de Panamá”. Enseguida, el ambiente lúgubre se transformó en felicidad, gritos e incluso baile.

El Dato: Willie Colón incursionó en la política y se asoció como asistente especial de dos alcaldes de la ciudad de Nueva York.

Afuera de la Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, acudieron a darle el último adiós fanáticos que llevaron chamarras con el rostro de Willie Colón estampadas o con pines de trombones en sus elegantes trajes negros. Un músico que estaba afuera declaró seguro del legado del Malo del Bronx: “La salsa nunca va a morir”.

Afuera, las banderas puertorriqueñas, principalmente, se ondearon y los fans bailaron para honrar como merecía el cantante y compositor que cambió el rumbo de la salsa. Un señor que sostenía una playera con la cara estampada del ídolo gritó: “El mejor”.

La misa, las lecturas y las canciones se realizaron tanto en español como en inglés.

Fanáticos llevaron prendas con el rostro de su ídolo. ı Foto: AP

“Tenía una cara dura que tenías que tener creciendo en el sur del Bronx, pero tenía un corazón suave, lleno de amor, amabilidad, sabiduría y, por supuesto, humor… Mientras el mundo era cambiado por su música, sus ritmos y sus composiciones, aquellos que realmente lo conocen fueron cambiados por su amor, sus historias increíbles, su coraje, su sabiduría y, por supuesto, sus bromas de tres horas”, expresó su hijo Alejandro Miguel (Nell) Colón, quien con Diego Colón, tomó la palabra durante el emotivo funeral.

Mientras que el obispo Joseph A. Espaillat, aficionado de la salsa, destacó en la homilía: “En realidad aprendí qué era el trombón gracias a él… Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que esto no es el final”.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante Willie Colón murió el 21 de febrero, dejando un legado de más de 40 álbumes que vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo. Además, colaboró con una amplia variedad de artistas, incluidos Fania All Stars, David Byrne y Celia Cruz.

Fue nominado a 10 premios Grammy y un Latin Grammy, y era conocido por canciones que hoy son himnos, como “El gran varón”, “Sin poderte hablar”, “Casanova”, “Amor verdad” y “Oh, qué será”.