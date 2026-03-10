El ‘coqueteo’ de Miroslava Montemayor y El Pollo Briseño tras gol de Toluca: ‘Ahí te va un beso’

Antonio ‘El Pollo’ Briseño se convirtió en tendencia de redes sociales después de que envió un mensaje para la conductora deportiva Miroslava Montemayor, lo cual ha encendido la curiosidad del público sobre el jugador del Toluca y la conductora deportiva.

Fue cuando Toluca se enfrentó a los FC Juárez que Briseño marcó uno de los tres goles de su equipo. A modo de celebración, escribió un mensaje en sus redes sociales que ha sido interpretado como una dedicatoria para Miroslava Montemayor.

El ‘coqueteo’ de Miroslava Montemayor y Pollo Briseño tras gol de Toluca ı Foto: Instagram

“Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”, escribió él y rápidamente comenzaron las especulaciones de si estaba enviándole un mensaje a la comentarista de TNT Sports. Ella después publicó una foto con Majo González donde decía “si te gusto tanto ven y dámelo tú”.

Los rumores de un posible romance entre ellos comenzó durante el duelo entre el Newcastle United y el Manchester United, cuando Dan Burn festejó una acción defensiva al más puro estilo del exdefesa de las Chivas a los que en la transmisión Majo González no dejó pasar el momento para recordar el estilo del mexicano.

Tras la mención, Briseño publicó en X un mensaje de agradecimiento donde además saludó a Mirsolava. Sin embargo, horas después el episodio tomó un giro inesperado cuando Alethia Sada, ex pareja del jugador y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok haciendo referencia al suceso entre su ex y la popular comentarista.

Tras el partido entre Toluca y FC Juárez los rumores crecieron debido a que el CM del Toluca a través de la cuenta oficial en X lanzó: “¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?” y ella reaccionó “yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”.

Cabe mencionar que Miroslava Montemayor está casada. Su esposo es Jorge Alberto Hank Inzunza, hijo del empresario Jorge Hank Rhon, dueño del emporio de apuestas Caliente. El esposo de la comentarista es el presidente y dueño del Club Tijuana Xoloitzcuintles.