Miroslava Montemayor habla del vestido azul de su VIDEO viral

Miroslava Montemayor se ha convertido en una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana, quien ha destacado, además de por su talento como presentadora deportiva, por un atractivo físico que ha cautivado a miles de hombres dentro y fuera del país.

Fue hace unos meses que se hizo viral un video en el que Miroslava Montemayor se encontraba en un programa deportivo mientras lucía un vestido azul que elevó la temperatura y sorprendió al público en TNT, quienes alabaron su aspecto y replicaron el clip en las redes sociales.

Miroslava Montemayor habla de su vestido azul

La conductora de TNT Sports reveló la historia del vestido azul que utilizó para una transmisión del partido entre Milán y Feyenoord, el pasado 18 de febrero. Esta prenda de vestir, dio mucho de qué hablar por la manera en la que enmarca su silueta.

Recientemente, la modelo contó los pormenores de cómo llegó a usar el vestido en su trabajo. "Nosotros tenemos un stylist que nos ayuda con todos los uniformes, para que estén planchados, listos y bien. Todos tienen uniformes en TNT menos yo, fue un acuerdo que tuvimos desde un principio y yo soy la que escoge mi ropa, me compro mis vestidos con un presupuesto por parte de la empresa“, dijo en entrevista con Yosgart Gutiérrez para su podcastEl RePortero.

En ese sentido, la mujer contó que ella ya había utilizado el vestido azul hace cuatro años y a pesar de que había sido bastante visto, pues fue usado para promocionales, no generó el mismo impacto que ahora.

Si bien la joven trató de no repetir el vestido, esto terminó por ocurrir y la consecuencia fue que las redes estallaron: “Me puse de nuevo el vestido y no entiendo qué fue lo que pasó, explotaron las redes. Me empezaron a seguir personas de Italia, de Turquía, de España, de Brasil, fue bien interesante”, contó.

“Me pasaba mucho en SportCenter, cuando estaba en ESPN, que es un programa todos los días y ahí la ropa la compras tú. Los hombres me decían que tal blusa ya me la había puesto, se fijan en todo”, agregó Miroslava Montemayor.