Hospitalizan al vocalista de Reik y cancelan conciertos, ¿Qué le pasó a Chuy Navarro?

Chuy Navarro, vocalista de Reik, generó gran preocupación entre sus seguidores tras darse a conocer que varios conciertos de la banda fueron cancelados después de que el cantante tuvo que ser hospitalizado.

Vocalista de Reik es hospitalizado

Fue a través de sus historias de Instagram que Chuy Navarro compartió imágenes desde el hospital, donde podemos ver varios electrodos colocados en su cabeza, lo que da a entender que el cantante de Reik se sometía a unos estudios médicos.

Vocalista de Reik es hospitalizado ı Foto: Especial

“Sunday funday (domingo divertido)”, escribió de manera irónica el famoso, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y desató una ola de mensajes de quienes desean su pronta recuperación.

Ante la preocupación de sus fans, el intérprete de ‘Yo Quisiera’ decidió romper el silencio y aclarar que no se encuentra en una situación grave. “No se asusten. Se ve más aparatoso de lo que está. I’ll be ok. No puedo contestar todo por ahorita pero agradezco cada mensaje que llega”, aseguró.

Por su parte, la hermana del cantante Gaby Navarro, compartió en su cuenta de Instagram una recapitulación de noticias semanales y mencionó que el artista perdió la voz durante un concierto que fue “muy difícil de cantar” y que según su psiquiatra, terminó por ser un cuadro de pánico.

“Al día siguiente estaba muy temblorino, no se sentía bien”, recordó y mencionó que entre los cambios de clima y la ansiedad, el día sábado “la voz estaba ronca, mal” y él se dio cuenta de que no podía cantar así, a pesar de que intentaron resolverlo.

Reik reagenda fechas canceladas

“Con mucha tristeza les contamos que, por recomendación médica y debido a una afección en la voz, las presentaciones que teníamos programadas para el 7 de marzo en Washington, DC (DAR Constitution Hall) y el 8 de marzo en Mashantucket, CT (Foxwoods Resort Casino) no podrán llevarse a cabo como estaba previsto”, lamentó.

La banda aclaró que las fecha serán reprogramadas, por lo que se reunirán en unos meses con la banda: “Nos rompe el corazón no poder estar con ustedes esta noche y la de mañana”.

Las nuevas fechas confirmadas serán las siguientes:

Washington, DC - 1 de mayo

Mashantucket, CT - 3 de mayo

Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos de acuerdo a las fechas correspondientes indicadas arriba.

"En caso de que no puedan asistir en las nuevas fechas, por favor sigan las instrucciones del correo electrónico enviado por Ticketmaster para solicitar un reembolso o contacten el punto de venta donde adquirieron sus boletos“, agregó la banda brevemente.