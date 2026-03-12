Gustavo Dudamel: Chalamet demuestra ignorancia

EL CÉLEBRE director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, defendió la vigencia de la música clásica en la actualidad y afirmó que Timothée Chalamet demostró ignorancia cuando el actor nominado al Oscar aseguró que “a nadie le importa” la ópera y el ballet.

“Lamentablemente, a veces es un poco de ignorancia, pero, miren, por eso tenemos que abrir más espacios para que la gente se conecte con la música clásica”, dijo Dudamel durante un evento para anunciar la programación de su primera temporada como director musical de la Filarmónica de Nueva York.

El Tip: DUDAMEL dejará la dirección musical de la Filarmónica de Los Ángeles para asumir el mismo puesto con la orquesta de NY.

Dudamel habló desde el escenario del David Geffen Hall del Lincoln Center ante un público que, además de periodistas, incluía a donantes, músicos, miembros de la junta de la orquesta, líderes comunitarios y compositores. Sus declaraciones provocaron un fuerte aplauso.

Durante una conversación en un foro público en la Facultad de Comunicación Moody de la Universidad de Texas en Austin en febrero, el también actor Matthew McConaughey le preguntó a Chalamet si la reducción de la capacidad de atención del público ha influido en las decisiones de los estudios cinematográficos sobre el contenido de las películas, obligando a incluir más acción desde el inicio.

“Admiro a la gente que va a un programa de entrevistas y dice: ‘Oigan, tenemos que mantener vivos los cines. Tenemos que mantener vivo este género’. Otra parte de mí siente que, si la gente quiere verlo, como Barbie u Oppenheimer, van a ir y se van a esforzar por ser ruidosos y orgullosos al respecto. No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas en las que es como ‘¡Oigan! Mantengan esto vivo’, aunque a nadie le importa esto ya. Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, dijo el histrión.

Los comentarios del actor de 30 años, quien recibió su tercera nominación a los Premios de la Academia por Marty Supremo, provocaron una reacción adversa por parte de organizaciones artísticas.

“Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que hacer las cosas con conocimiento, con hechos. Tenemos que decirle a la generación joven lo contrario”, opinó Dudamel. “Es muy gracioso. El cine es resultado de la ópera, de la música, de todo este tipo de cosas”.

También Matías Tarnopolsky, director ejecutivo de la Filarmónica de Nueva York, hizo una oferta pública a Timothée Chalamet mientras estaba sentado junto a Dudamel.

“Puede sentarse conmigo cuando quiera. Le daré una entrada gratis y está invitado a venir a escuchar a la Filarmónica de Nueva York”, ofreció Tarnopolsky.