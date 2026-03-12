Morrissey cancela concierto en Valencia tras no poder dormir por ruido de festividades

Morrissey vuelve a cambiar la fecha de su concierto en Ciudad de México.

El cantante británico Morrissey suspendió el concierto que tenía programado en la ciudad de Valencia luego de reportar que no logró dormir durante la noche previa debido al intenso ruido de celebraciones locales.

El espectáculo estaba previsto para realizarse el 12 de marzo en el Palau de les Arts Reina Sofía, recinto que forma parte del complejo cultural de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

De acuerdo con un comunicado difundido por el equipo del artista, el músico llegó a la ciudad tras un viaje de aproximadamente dos días por carretera desde Milán. Sin embargo, explicó que durante la noche no pudo descansar debido al ambiente festivo que se vive en la ciudad por la celebración de Las Fallas de Valencia.

Según el mensaje, las detonaciones de pirotecnia, música a alto volumen y anuncios por altavoces impidieron que el cantante conciliara el sueño. El equipo del artista señaló que la falta de descanso lo dejó en condiciones físicas que hicieron imposible llevar a cabo la presentación programada.

“Cualquier forma de sueño fue imposible debido al ruido constante durante la noche”, indicó el comunicado, en el que también se menciona que el cantante se encontraba en un estado de agotamiento que le impedía subir al escenario.

El concierto formaba parte de la gira europea del artista, con la que promociona su más reciente producción discográfica. Las entradas para la presentación en Valencia se encontraban agotadas desde meses atrás, por lo que se esperaba una asistencia cercana al aforo del recinto.

Hasta el momento, el equipo del cantante no ha confirmado si el concierto será reprogramado o si se realizará el reembolso de los boletos adquiridos por los asistentes.

Morrissey, conocido por haber sido vocalista de la banda británica The Smiths durante la década de 1980, mantiene programadas otras fechas dentro de su gira por España, entre ellas presentaciones en ciudades como Zaragoza y Sevilla.

Las autoridades locales no han emitido comentarios sobre la cancelación del espectáculo, mientras que las festividades de Las Fallas de Valencia continúan en la ciudad con eventos pirotécnicos, conciertos y actividades culturales que se extienden durante varios días y atraen a miles de visitantes cada año.

