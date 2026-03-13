Broken Social Scene apuesta por ‘recordar lo humano’ frente a la IA

Broken Social Scene está de regreso tras ocho años sin lanzar música. El colectivo canadiense presentó recientemente Hey Amanda, segundo sencillo de su próximo álbum Remember the Humans. El disco surge como respuesta al uso creciente de la inteligencia artificial en la industria musical.

“Sabíamos que nos adentraríamos en el mundo de los errores maravillosos y seres humanos siendo reales”, comentó Kevin Drew, uno de los miembros fundadores de la agrupación, en entrevista con La Razón.

“No tenemos la intención de detenernos por tantos años como lo hacemos, pero puede ser complicado reunirse y hacer algo desde cero. Cuando estamos juntos, hay una química que no puedes encontrar en ningún otro lugar”, aseguró el músico canadiense. “Para el álbum regresó nuestro productor David Newfeld -You Forgot It In People (2002) y Broken Social Scene (2005)- [...] Tuvimos una breve conversación sobre lo fácil que es crear canciones a través de la IA y sabíamos que Newfeld es muy análogo”, agregó.

Durante estos ocho años, el colectivo ha vivido cambios en sus vidas personales, algo que se ha visto reflejado de cierto modo en su nueva música: “Es difícil grabar pérdida, edad [...] Estoy orgulloso del álbum porque creo que es honesto, siento que no hemos seguido a nadie más que a nuestros corazones. Tiene una energía muy esperanzadora”, comentó Drew sobre el disco que llegará a plataformas el próximo 8 de mayo.

Las canciones en el álbum destacan por mantener los sonidos naturales de los músicos dentro del estudio de grabación: “Puedes escuchar una enorme energía humana. La saliva entre los dientes, la respiración antes de que toquen un saxofón. Cada pequeño error queda amplificado y el resultado es hermoso”, aseguró.

”Siempre he llamado (a la banda) una máquina expendedora de emociones con tantos cantantes, tantos músicos y tanta identidad propia en este proyecto: yo no estoy en algunas canciones, él (Evan Cranley, también presente en la entrevista e integrante del colectivo) no está en otras”, explicó sobre el proyecto musical.

El pasado sábado 7 de marzo, la agrupación presentó su documental ‘It’s All Gonna Break’ del director Stephen Chung en el festival Ambulante. Sobre el proyecto, Evan Cranley recordó cómo el realizador ha acompañado a Broken Social Scene desde hace años. “A finales de los 90’s en Toronto, él estaba siempre ahí con su cámara”, precisó.

Por su parte, Kevin Drew agregó la intención inicial de la banda de no mezclar su música con sus identidades: “Al principio rechazamos el documental cuando nos lo enseñó en 2008, porque no queríamos contaminar la música con nuestras personalidades. Mucho de lo que es la música para mí no tiene que ver con el artista, sino cómo te identificas con lo que crean”, detalló.

A pesar del inicial desinterés por llevar la historia del colectivo a la pantalla grande, Drew asegura que “Chung les devolvió recuerdos” y les dio “un abrazo de oso neurológico” con el proyecto que para el cineasta era necesario, según Cranley, a modo de cierre por la etapa que vivieron en los primeros años del grupo canadiense.

El documental vio la luz durante el festival Ambulante en una proyección especial en Casa del Lago el pasado 7 de marzo que incluyó un showcase de la banda. El 10 de marzo, hubo una segunda exhibición en el Cine Diana, acompañada de una charla con el director de la cinta, marcando un nuevo hito en la carrera de Broken Social Scene, quienes esperan regresar a México con más presentaciones en vivo.