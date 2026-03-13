Marina obsequia una noche de pop catártico

EN SU PRIMER concierto en solitario en México, la cantante y compositora galesa Marina confirmó que su universo musical tiene en la Ciudad de México uno de sus públicos más fervientes.

Con un repaso de los distintos matices de su discografía, desde el pop teatral hasta la vulnerabilidad emocional, la artista de 40 años inició su show enfundada en un largo vestido blanco y con una pequeña mariposa en la cabeza. “PRINCESS OF POWER” fue el tema con el que comenzó una aventura que combinó visuales de estética gamer con una narrativa que avanzaba como si cada bloque del concierto fuera una etapa por conquistar.

El Tip: Marina se presentó en la edición pasada del Corona Capital, donde el escenario le quedó pequeño ante los fanáticos que convocó.

El público no tardó en corear las canciones mientras las pantallas se llenaban de estrellas durante “¿Are You Satisfied?”, tema catártico que resonó con fuerza entre los asistentes. El espectáculo no tardó en adentrarse en el terreno emocional, pues entonó melodías que exploran el amor desde distintas perspectivas, como “CUPID’S GIRL”, “Hermit the Frog” y “Bubblegum Bitch”, uno de los temas más celebrados de su icónico álbum Electra Heart, en el que, además, cambió una parte de la estrofa por “I want your mexican tan” (“Yo quiero tu bronceado mexicano”).

En “Adult Girl”, las luces de los celulares iluminaron el recinto, creando un momento íntimo antes de que en “Butterfly” desplegara una enorme mariposa en pantalla, imagen que parecía sintetizar el imaginario emocional de la cantante.

A mitad del espectáculo, Marina sorprendió dirigiéndose al público en español: “México, qué suerte tenerlos aquí hoy, quince mil personas en dos noches es mi concierto más grande que nunca. Muchísimas gracias por su apoyo”, dijo ante los aplausos y gritos de sus fanáticos.

La energía volvió a incrementar con canciones como “Man’s World” y un inesperado cover de “Hung Up” de Madonna, que transformó el recinto en una pista de baile colectiva. Hacia el tramo final, el concierto subió aún más en intensidad con “Froot” y la irreverencia y empoderamiento de c, uno de los temas más esperados.

El cierre estuvo cargado de euforia y afecto, pues antes de despedirse, agradeció a los fans mexicanos y con un toque de humor dijo: “Son muy apasionados, gracias”, para después tomar su celular y grabar un video para redes con el público levantando las manos. Más tarde, en el video escribió: “Esperen, ¿soy famosa en México? Esto fue muy especial, gracias por todo su amor”, confirmando que le impactó el recibimiento del público nacional.

Tras interpretar “Final Boss” y “Primadonna”, la cantante terminó con “I <3 U”, una de sus más recientes canciones del álbum PRINCESS OF POWER, que dejó una grata sensación de victoria compartida mientras la palabra “Winner” aparecía destellante en la pantalla.