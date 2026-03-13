El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 está listo para encender la Ciudad de México con dos días de música, shows comedia y hasta lucha libre. El evento se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, con un cartel que reúne a leyendas internacionales y artistas latinoamericanos de gran trayectoria y muy queridos por la gente.

Entre los nombres más esperados destacan The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs, Juanes, Steve Aoki, Cypress Hill y Enanitos Verdes y Maldita Vecindad, además de propuestas frescas como Ke Personajes, que enriquecen la diversidad del reconocido festival con un toque de cumbia.

Si no conseguiste boleto no todo es malo. La buena noticia es que el Vive Latino 2026 podrá disfrutarse en vivo y gratis desde casa, gracias a las plataformas digitales que transmitirán cada presentación. De este modo, sin importar la ciudad en la que te encuentres, es posible seguir el evento; en La Razón te contamos a qué hora y dónde puedes ver los shows.

Vive Latino 2026: ¿Dónde ver EN VIVO GRATIS?

La edición de este año del Vive Latino contará con una cobertura completa a través de Amazon, que habilitará varias opciones de acceso:

App de Amazon Music

Amazon Prime Video

Canal de Amazon Music en Twitch

Dispositivos Alexa como Echo Show o Fire TV

Las transmisiones comenzarán a las 15:20 horas y se extenderán hasta las 2:20 de la madrugada (hora de la CDMX) el 14 y 15 de marzo. Además de los conciertos, habrá entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras para acercar al público a la experiencia del festival.

El sábado 14 de marzo destacan presentaciones como Lenny Kravitz (21:40 a 23:00), Maldita Vecindad (00:05 a 01:05) y Juanes (18:25 a 19:25). Mientras que el domingo 15 será el turno de Los Fabulosos Cadillacs (21:40 a 23:00), Steve Aoki (00:05 a 01:05) y el esperado cierre con The Smashing Pumpkins (23:05 a 00:05).

¡PORQUE USTEDES LO PIDIERON!

Hoy se alinean los días. Y tú decides a cuál ir 🫵

¿Listo para el Vive? #VL26 pic.twitter.com/6Xz63Dtzcr — Vive Latino (@vivelatino) December 24, 2025

Este año la organización del Vive Latino 2026 quiso asegurarse de que los fans puedan seguir la mayoría de los conciertos desde cualquier parte del mundo, por ello tendrán a su disposición más de 11 horas de música en vivo por día y hasta tres señales simultáneas en streaming.

Ahora ya sabes cómo podrás disfrutar de uno de los eventos más importantes de la música en América Latina.