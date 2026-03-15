El nombre de Wagner Moura resuena con fuerza en la industria cinematográfica internacional. El actor brasileño se ha convertido en uno de los talentos más destacados de América Latina en Hollywood.

Ahora, con la nominación del histrión a los Premios Oscar 2026 en la categoría a Mejor Actor, Brasil hace historia. El protagonista de El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, se convierte en el primer brasileño en ser nominado en dicha categoría.

Conoce brevemente la trayectoria de Wagner Moura y contra quién compite en la 98ª edición de los Premios de la Academia.

¿Quién es Wagner Moura, actor brasileño y protagonista de El agente secreto?

Wagner Maniçoba Moura nació el 27 de junio de 1976 en Salvador de Bahía, Brasil, y creció en el municipio de Rodelas. Aunque inicialmente estudió Periodismo en la Universidad Federal de Bahía, decidió seguir su verdadera pasión, la actuación. Se formó en la Escuela de Arte Dramático de São Paulo, donde forjó los cimientos de una carrera sólida en teatro y cine.

La fama de Wagner Moura escaló a nivel internacional con película Tropa de Élite (2007) y su secuela, donde interpretó al capitán Nascimento. Más tarde, su papel como Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix lo catapultó a la fama mundial y le valió una nominación al Globo de Oro.

El histrión también ha participado en producciones como Elysium junto a Matt Damon y Jodie Foster, Sergio (biopic sobre el diplomático Sergio Vieira de Mello), y Civil War, por lo que su nombre resuena con fuerza en Hollywood.

En El agente secreto (The Secret Agent), Wagner Moura interpreta a Armando, un profesor universitario que, durante la dictadura militar brasileña en los años setenta, se ve obligado a huir y vivir como fugitivo mientras intenta proteger a su hijo.

Con esta película, inspirada en hechos reales, el actor ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Drama.

¿En qué categorías de los Premios Oscar 2026 compite Wagner Moura de El agente secreto?

La 98ª edición de los Premios Oscar ha sido histórica para Brasil, pues Wagner Moura se convirtió en el primer actor brasileño nominado en la categoría de Mejor Actor Principal por su participación en El agente secreto.

Aunque esta es la primera nominación al Oscar para Moura, su trayectoria es amplia, por lo que, de ganar el premio de la Academia, sería un símbolo de su talento.

El actor brasileño compite en los Premios Oscar 2026 por la estatuilla a Mejor Actor Principal con:

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Michael B. Jordan por Pecadores

Además, El agente secreto compite en las categorías: