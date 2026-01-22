La película brasileña El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, marca un hito en la historia del cine latinoamericano pues obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026.

La cinta ambientada en los años 70 destaca por la calidad del guion, del vestuario, de la fotografía y de la pulida actuación de Wagner Moura. De este modo, Brasil podría regresar al podio luego de la estatuilla a Mejor Película Internacional por Aún Estoy Aquí, protagonizada por Fernanda Torres.

El Agente Secreto es nominada a los Oscar en cuatro categorías; Brasil hace historia

Los Premios Oscar 2026, que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, serán una noche cargada de emoción y orgullo latinoamericano. La cinta de Kleber Mendonça Filho —reconocido por Aquarius y Bacurau— ha sido distinguida en premiaciones como Cannes y los Globos de Oro, por lo que se espera que consiga varias estatuillas de la Academia.

Las actuaciones de Wagner Moura (protagonista), Alice Braga y Seu Jorge, han impactado a la crítica mundial, así como el guion escrito por el propio Mendonça Filho en colaboración con Juliano Dornelles, quienes ya habían trabajado juntos en Bacurau.

El Agente Secreto no sólo representa un logro para Brasil, también es un símbolo del poder narrativo que tienen los artistas latinoamericanos en el escenario mundial.

Categorías en las que compite El Agente Secreto en los Premios Oscar 2026

Mejor Película Internacional Mejor Actor–Wagner Moura Mejor Guion Original Mejor Fotografía

¿De qué trata la película El Agente Secreto?

El Agente Secreto narra la historia de un funcionario infiltrado en las redes de corrupción y violencia que dominaban Brasil en 1977. La trama se desarrolla en medio de las celebraciones del Carnaval, donde la música y la fiesta contrastan con la represión política y el peligro constante que se vivía en ese periodo.

La película es una mezcla entre tensión, crítica social y un estilo visual hipnótico que ha cautivado a la crítica internacional. El Agente Secreto se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes en mayo de 2025 y se convirtió en la cinta más galardonada del cartel.

Si te interesó El Agente Secreto, te compartimos el tráiler con subtítulos en español:

¿Dónde ver El Agente Secreto en México?

La película El Agente Secreto se estrena en México el 26 de febrero de 2026 en cines como Cinemex. Días después del estreno estará disponible también en la plataforma de streaming MUBI, que adquirió los derechos de distribución de la cinta de Kleber Mendonça Filho.