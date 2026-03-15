Valor Sentimental o Sentimental Value, ¿De qué trata y dónde ver?

Una de las películas más llamativas de los Oscar 2026 es Valor Sentimental, también conocida como Sentimental Value. La cinta protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith destaca como uno de los filmes nominados a Mejor Película Original.

¿De qué trata Valor Sentimental?

Valor Sentimental o Sentimental Value sigue la historia de la relación fracturada entre un aclamado director y sus dos hijas, quienes se distanciaron de él. Todo se complica aún más cuando decide hacer una película personal sobre la historia familair.

La película se estrenó mundialmente en la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, donde fue nominada a la Palma de Oro.

También ganó en los Globos de Oro y por eso se considera una de las favoritas, por todos los galardones que obtuvo previo a los Oscar 2026.

Fue seleccionada para representar a Noruega como Mejor Película Internacional en la edición 98 de los Premios Oscar, junto con 8 categorías más.

¿Dónde ver Valor Sentimental?

Tras estrenarse en Cannes en mayo del 2025 y su paso por cines durante el resto del año y en la temporada de premios, los derechos del filme fueron adquiridos por Mubi, plataforma de cine que también tiene un costo por suscripción.

Actualmente, la película noruega sigue siendo expuesta en la Cineteca Nacional de México. Sin embargo, si prefieres verla en streaming, deberás buscarla en MUBI o en Prime Video, aunque es probable que necesites un VPN para verla, ya que no está disponible en el país de momento.

El reparto de Sentimental Value es el siguiente: