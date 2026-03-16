Todo sobre el video filtrado de Lorjia, influencer de El Salvador

El las recientes horas, se ha hecho viral el nombre de Lorjia, creadora de contenido salvadoreña que ha llamado la atención ante la supuesta filtración de un material íntimo de la joven, desatando curiosidad en quienes conocen a la famosa por sus plataformas en redes sociales.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el material íntimo de Lorjia comenzó a compartirse de manera inicial en plataformas como X y canales de Telegram. La rapidez con la que se distriubuye el contenido de estas plataformas hizo que el accidente se hiciera viral tan solo en minutos.

Miles de usuarios buscan el archivo completo a través de enlaces externos y grupos cerrados de mensajería instantánea, que supuestamente mostraría a la joven en un momento íntimo donde solo está ella en un espacio cerrado y se autocomplace.

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Las palabras más empleadas para tratar de encontrar el material son video filtrado de Lorjia, video original de Lorjia y también video de Lorjia en Twitter y Telegram. Sin embargo, hay que mencionar que en caso de que este video fuera publicado sin el consentimiento de la mujer, se podría estar incurriendo en una falta grave.

¿Quién es Lorjia?

Lor Esquivel, conocida en redes sociales como Lorjia, es una tiktoker salvadoreña, quien ha ganado popularidad en su país natal, así como en Honduras, gracias a su carisma y cercanía con otros creadores de contenido y su presencia activa en plataformas digitales.

Lorjia comenzó a destacarse en TikTok, donde actualmente supera los 576 mil seguidores, con más de 21 millones de Me Gusta en sus videos publicados y bastante contenido que se ha hecho viral en el pasado.

También es reconocida por su afición a los tatuajes, luciendo diseños en los brazos, piernas y otras partes del cuerpo, algo que se ha vuelto parte de su identidad visual en redes.

“A mi en lo personal no me importa, pero a muchas mujeres les pasa lo mismo y no saben cómo reaccionar a estas situaciones y por personas como estas llegan hasta a tomar otras decisiones, uno tiene que ser un poquito inteligente en la vida para saber que sí y que no”, indicó en un mensaje reciente en sus redes sociales.