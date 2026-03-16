Una batalla tras otra vence a Pecadores

El director Paul Thomas Anderson y el equipo de Una batalla tras otra, ayer.

Con una extensa ceremonia de casi cuatro horas y pocos discursos a resaltar, ayer se llevó a cabo la edición número 98 de los premios Oscar a lo mejor de la industria del cine. La cinta Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, logró seis premios de la Academia, coronándose como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Superó a Pecadores que, pese a sus 16 nominaciones, sólo se llevó cuatro estatuillas, entre ellas, Mejor Guion Original y Mejor Actor para Michael B. Jordan.

Anne Hathaway lució un espectacular diseño de Valentino con silueta de tipo sirena. ı Foto: Especial

Anderson triunfó en Mejor Dirección frente a Chloé Zhao, Josh Safdie, Joachim Trier y Ryan Coogler. Además, su película hizo historia, porque Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar en la categoría de Mejor Fotografía.

Jacob Elordi cautivó con este sobrio traje de Bottega Veneta. ı Foto: Especial

El Tip: El director mexicano Guillermo del Toro se levantó para aplaudir a Kpop Demon Hunters por su premio a Película Animada.

Pedro Pascal salió de lo convencional con este atuendo de Chanel. ı Foto: Especial

Cuando el director recibió el Oscar a Mejor Guion Adaptado, compartió el proceso que siguió para filmar Una batalla tras otra, que implicó dos décadas de trabajo.

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Demi Moore obsequió drama con este vestido de plumas de Gucci. ı Foto: Especial

“Trabajé en este guion durante veinte años. Cualquier escritor sueña con esto, escribí esta película para pedirles perdón a mis hijos, por el mundo que les vamos a dejar. También para motivarlos a que sean la generación que nos dé algo mejor”, dijo al recibir el premio que le entregó el actor Robert Downey Jr., quien recordó que se cumplían 14 años del estreno de la primera película de The Avengers.

Emma Stone robó los reflectores con este elegante look minimalista de Louis Vuitton. ı Foto: Especial

La ceremonia arrancó con el humor ácido del conductor Conan O’Brien, quien convirtió su monólogo inicial en una mezcla de sátira hacia Hollywood, comentarios políticos y guiños a la industria global.

Timothée Chalamet apostó por un estilo fresco de Givenchy. ı Foto: Especial

Abrió la gala con bromas dirigidas a las plataformas de streaming, incluso mencionando al CEO de Netflix, Ted Sarandos, quien se encontraba presente; así como algunas de las películas del año. También ironizó sobre producciones como Hamnet y la ausencia de nominaciones para estudios como Amazon, lo que arrancó carcajadas entre los asistentes.

Nicole Kidman sorprendió con este vestido de seda rosa de Chanel. ı Foto: Especial

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó cuando se refirió a la falta de actores británicos entre los nominados. Con su estilo irreverente lanzó: “Es la primera vez que no hay actores británicos… bueno, al menos ellos sí detienen a sus pedófilos”, comentario que provocó sorpresa y reacciones divididas en el teatro.

Rose Byrne se cubrió de flores con este vestido de Dior. ı Foto: Especial

Así también, resaltó la polémica en redes sociales que generó el comentario del actor Timothée Chalamet, al ser despectivo sobre la ópera y el ballet, sugiriendo que son artes que ya no interesan a nadie y que están destinadas a desaparecer, para lo que el conductor mencionó: “La seguridad está muy reforzada esta noche. Me han dicho que existe preocupación por posibles ataques, tanto por parte de la comunidad de la ópera como de la del ballet”. Incluso en el escenario se montó una breve producción operística, rindiendo homenaje a este arte.

Teyana Taylor apostó por este arriesgado look de Chanel. ı Foto: Especial

El comediante también hizo una mofa sobre la importancia del público latino en el mercado del cine, antes de llevar el discurso hacia un tono más reflexivo sobre el papel del arte en el mundo actual. “Sabemos que estamos en tiempos muy caóticos, y creo que los Oscar resuenan”, expresó ante el público del Dolby Theatre. “Treinta y un países están siendo representados esta noche, trabajando en distintos idiomas para hacer algo bello y ser artistas de manera global”.

Hudson Williams debutó en la alfombra con un elegante traje y accesorios dorados. ı Foto: Especial

La primera estatuilla fue presentada por Zoe Saldaña en la categoría de Actriz de Reparto, donde Amy Madigan sorprendió al ganar y celebró el momento recordando el largo camino que la llevó a ese escenario. Al recibir el premio, la estrella de La hora de la desaparición bromeó con su propia trayectoria: “Hace cuarenta años estuve cerca… y lo distinto ahora es que sí gané”. Su victoria llamó la atención porque se convirtió en una de las pocas intérpretes premiadas por una película de género de terror dentro de esta categoría.

MICHAEL B. JORDAN con su Oscar a Mejor Actor. ı Foto: Especial

Uno de los momentos relevantes llegó con el Oscar a Mejor Película Animada, que fue para KPop Demon Hunters, producción de Sony Animation para Netflix, que celebró el impacto cultural de Corea en la música y el entretenimiento.

Jessie Buckley al recibir su premio en la ceremonia. ı Foto: Especial

Durante su discurso, el equipo agradeció a los seguidores de la cinta. “Gracias a la Academia y a todos los fans”, señaló la creadora Maggie Kang. “A todos los que se parecen a mí, este premio es muy importante”. El mensaje continuó con un reconocimiento a su país: “Esto es para Corea y para todos los coreanos. Éste es un momento para decirles a todos los músicos que canten, que no dejen nada guardado”.

Paul Thomas Anderson con su galardón a Mejor Director. ı Foto: Especial

24 Premios se dieron la noche de ayer, uno fue un empate

FRANKENSTEIN DESTACA. La película dirigida por Guillermo del Toro dominó varias categorías técnicas durante la ceremonia. En Diseño de Vestuario, Kate Hawley recibió el premio por el trabajo inspirado en la estética punk y la moda de los años 70. Desde el escenario reconoció al equipo de la producción: “Fue un privilegio estar al lado de estos compañeros”. También dedicó el premio al cineasta mexicano: “Guillermo, muchas gracias por la visión y por compartir todo eso con nosotros”.

La cinta del realizador también ganó el Oscar a Diseño de Producción y Maquillaje y Peinado, un trabajo que implicó la creación de 42 piezas protésicas de silicón para construir al icónico monstruo.

La ceremonia también hizo historia con la introducción de una nueva categoría: Mejor Casting. Cassandra Kulukundis se convirtió en la primera ganadora por Una batalla tras otra.

En la categoría Mejor Actriz del año ganó Jessie Buckley por su interpretación de una mujer que lidia con la muerte de su hijo pequeño en Hamnet. Señaló que su victoria coincidió con el Día de la Madre en el Reino Unido. “Quisiera dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre. Todas provenimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra viento y marea”.

En cuanto a Mejor Actor, Michael B. Jordan alzó la presea por su trabajo en Pecadores. “Gracias por seguir apostando por mí y voy a seguir esforzándome al máximo”, dijo.

Con participaciones importantes en la conducción de Demi Moore, Anna Wintour y Anne Hathaway, la entrega de los premios Oscar en su edición 98 se mostró tibia y con grandes sorpresas entre las apuestas en varias categorías. Además de anunciar su transmisión por YouTube el próximo año.