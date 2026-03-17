Knotfest 2026: Cartel oficial, fecha y preventa para el festival con Bad Omens y Lamb of God

¡Ya hay cartel para el Knotfest 2026! Después del éxito de la pasada edición con la participación de Marilyn Manson, Slaughter To Prevail y Falling in Reverse, el festival que se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano buscará superar una vez más las expectativas del público.

"El cartel de KNOTFEST MÉXICO 2026 finalmente está aquí… y después de tanta espera, las bandas que querías ver por fin llegan a este escenario“, describe la publicación de la cuenta oficial del festival al revelar cuáles son los artistas que podremos ver en vivo en diciembre.

Una vez más, el evento muestra un cartel variado y llamativo para los amantes de la escena del metal con un total de 8 diferentes artistas que se presentarán durante la jornada, siendo los headliners de esta edición Poppy, Lamb of God y Bad Omens como el acto estelar.

La alineación sorprendió a los seguidores del festival, quienes sin embargo, no dejaron de lamentar que faltaran nombres en el cartel como Gojira o Sleep Token. Asimismo, estaban sorprendidos del anuncio de Bad Omens, pues la banda había dicho que vendría a México en solitario este año.

¿Cuándo y dónde es el Knotfest 2026?

El Knotfest se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano el próximo 5 de diciembre del 2026. De este modo, el festival regresa al recinto que los acogió tras un ajuste en el venue, pues recordemos que la primera edición iba a llevarse a cabo en la explanada del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

Preventa y venta de boletos

La preventa de los boletos será el 23 de marzo a partir de las 12:00 horas a través de la plataforma de Funticket. El acceso para adquirir tus boletos en dicha fecha está reservado a los miembros KNOTFEST PREMUIM.

Por otro lado, la venta general se llevará a cabo el 23 de marzo a las 13:00 horas a través de Funticket o en la taquilla de Forum Buenavista, donde cabe mencionar, te puedes ahorrar un poco al eliminarse los cargos por servicio de la boletera digital.

El año pasado, los boletos oscilaron entre los 2 mil 300 hasta los 12 mil pesos sin fases de por medio, pero se desconoce si Knotfest hará algún ajuste a sus costos en esta edición del festival.