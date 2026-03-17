¿Quién es Urías Lobo, el influencer del video viral con las Gemelas Estrada?

Urías Lobo es un famoso influencer de honduras que ha cobrado más fama por sus videos virales con las Gemelas Estrada.

Sus videos han generado millones de vistas, ya que han causado polémica en todas las redes porque se filtraron momentos íntimos entre él y las dos hermanas colombianas que fueron a visitarlo a Honduras.

¿Quién es Urías Lobo?

Urías Lobo es famoso en TikTok hondureño que ha ganado fama porque hace videos de humor, pero sobre todo porque hace transmisiones en vivo en esta plataforma. Ahí el influencer siempre usa filtros graciosos para hablar con sus seguidores.

En TikTok tiene más de 500 mil seguidores gracias a sus videos en los que también hace trends de baile y comparte su vida cotidiana, pero sobre todo de comedia, el influencer hasta se disfraza.

Urías Lobo ı Foto: Especial

Recientemente Urías Lobo recibió a las Gemelas Estrada en su país para pasearlas y crear contenido juntos, no solo contenido de entretenimiento, sino también social.

Urías Lobo y las Gemelas Estrada hicieron una donación en la que prepararon cientos de platos de comida para llevarlos a repartir a personas vulnerables. Este no es el único video de apoyo social que tiene el tiktoker, sino que se caracteriza por grabar otros clips incentivando a que otros también ayuden a las personas.

Asimismo, Urías llevó a las creadoras de contenido para adultos a conocer la cultura de Honduras, principalmente a probar la gastronomía típica del lugar, con la que las influecers quedaron maravilladas.

Los videos de Urías Lobo

Urías Lobo se viralizó en todo América Latina por su video con la Gemelas Estrada, en el que él y una de ellas estaban teniendo un encuentro íntimo, mientras hacían una transmisión en vivo, en la que también estaba la otra hermana viéndolos.

Si bien el video fue un live y aunque no se vio completo, sí hay un momento en el que si se vio cuando Urías Lobo y una de las gemelas están intentando tener un momento íntimo.