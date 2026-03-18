Un Val Kilmer hecho por IA aparecerá póstumamente en una nueva película

Un año después de la muerte del actor, una versión generativa de IA de Val Kilmer coprotagonizará una película independiente, en uno de los usos más audaces hasta la fecha de la inteligencia artificial en el cine.

First Line Films anunció el miércoles que Kilmer se ha unido póstumamente al reparto de una película titulada Tan profundo como la tumba. Los productores dijeron que, antes de su muerte, Kilmer había firmado para actuar en la película pero no pudo hacerlo por motivos de salud.

El patrimonio de Val Kilmer dio permiso para su replicación digital y está siendo compensado por ello. Mercedes Kilmer, la hija del actor, dijo que el papel conectó con su padre.

“Siempre miró las tecnologías emergentes con optimismo como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración”, dijo en un comunicado. “Este espíritu es algo que todos honramos dentro de esta película concreta, de la que él fue parte integral”, agregó.

Val Kilmer falleció en abril de 2025 a los 65 años a causa de neumonía. En 2014, a Kilmer le diagnosticaron cáncer de garganta y necesitó dos traqueotomías. Tras perder su voz natural al hablar, Kilmer recurrió a una empresa de software de IA para recrear digitalmente su voz. En su última actuación en pantalla, Top Gun: Maverick de 2022, la voz de Kilmer fue modificada digitalmente.

El actor Val Kilmer, en una foto de 2014. ı Foto: AP

El uso de la inteligencia artificial en la realización cinematográfica ha sido uno de los temas más polémicos en Hollywood en los últimos años. Últimamente, algunos han intentado mejorar el rendimiento generado por IA. La empresa Xicoia lanzó el año pasado la persona inventada por IA “Tilly Norwood”; a principios de este mes, estrenó un videoclip.

SAG-AFTRA, el sindicato de actores, ha condenado al “actor de IA” de Xicoia, pero cuenta con regulaciones sobre otros usos de la tecnología. Sus normas estipulan que debe darse el consentimiento de los intérpretes para el uso de réplicas digitales. “El consentimiento no obtenido antes de la muerte debe obtenerse de un representante autorizado o del sindicato”, dice su guía.

Los representantes de SAG-AFTRA no respondieron de inmediato a las preguntas este miércoles.

En un correo electrónico, el guionista y director Coerte Voorhees y el productor John Voorhees dijeron que se siguieron las directrices del SAG.

“Creemos que estamos actuando como demostradores de cómo hacerlo de forma ética y correcta, especialmente en el caso de trabajar con la herencia y la familia de un actor fallecido”, afirmaron.

Tan profundo como la tumba, anteriormente titulado Canyon of the Dead, se rodó hace varios años pero ha estado estancado en postproducción. Está basada en una historia real sobre los arqueólogos Ann y Earl Morris, cuyas excavaciones en Arizona descubrieron la historia de los nativos americanos. La versión IA de Val Kilmer interpreta al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano. El reparto incluye a Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi y Abigail Breslin.

Coerte Voorhees dijo que Kilmer, que se identificaba como parte nativo americano, se sintió atraído por el proyecto hace cinco años. Los productores buscan distribución con la esperanza de estrenar la película este año.

“Fue muy lamentable que su salud en ese momento le impidiera desempeñar este papel, que le hablaba espiritual y culturalmente”, dijo Voorhees. “Nos sentimos honrados de colaborar con su hija Mercedes, que aporta su propia experiencia cinematográfica, para dar vida a este personaje tal y como todos lo habíamos imaginado originalmente”, añadió.