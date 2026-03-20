Chuck Norris falleció el 19 de marzo de 2026 en Hawái, confirmó su familia este viernes a través de un comunicado difundido en redes sociales. La partida del destacado actor de 86 años deja un vacío en el mundo del cine y las artes marciales.

Más allá de su imagen de héroe invencible en la pantalla, Norris fue un hombre que estuvo acompañado de su familia e hijos, incluso durante su lecho de muerte, quienes son producto de dos matrimonios significativos. Tras su partida, muchos seguidores se preguntan quién fue la mujer que lo acompañó en sus últimos días y qué otras esposas tuvo a lo largo de su vida; aquí te contamos.

¿Quién era la esposa de Chuck Norris?

La esposa de Chuck Norris en sus últimos años fue Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998. Se sabe que Gena, nació en 1963, fue modelo y actriz ocasional antes de dedicarse plenamente a su familia. Durante casi tres décadas, acompañó a Norris en su vida pública y privada, convirtiéndose en un pilar fundamental en su trayectoria.

La pareja tuvo dos hijos juntos. El actor solía expresar públicamente su amor por Gena, sobre todo en redes sociales, describiéndola como “la mujer más asombrosa que podría haber pedido”. En sus últimos días, el actor estuvo rodeado de ella y de sus hijos, lo que refleja la importancia de su relación en la etapa final de su vida.

¿Qué otras esposas tuvo Chuck Norris?

Antes de casarse con Gena O’Kelley, Chuck Norris estuvo casado con Dianne Holechek, su primera esposa. Se conocieron en la adolescencia, mientras estudiaban la secundaria, y contrajeron matrimonio en 1958; él tenía 18 años y ella apenas 17. Permanecieron juntos hasta 1989.

Durante esos más de 30 años de unión, tuvieron dos hijos, Mike y Eric, y compartieron la etapa inicial de la carrera del actor, incluyendo sus primeros éxitos en el cine y las artes marciales.

Dianne Holechek, de 84 años, murió en diciembre de 2025, en su casa de Texas, tras luchar contra la demencia. Chuck Norris le escribió un mensaje de despedida y su hijo Mike Norris confirmó la noticia.

“Estamos agradecidos de que ya no esté sufriendo. Era la mejor madre. Tuvimos muchísima suerte de tenerla”, expresó el hijo del actor, según medios estadounidenses.