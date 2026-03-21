Celebran el despecho con música y cabaret

Las protagonistas de la obra Con el Diablo en el cuerpo.

Música en vivo, cabaret, versiones de canciones famosas, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy y una gran dosis de comedia son la mezcla perfecta para convertir el despecho en una celebración en la puesta en escena Con el Diablo en el cuerpo que inició temporada en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Las multifacéticas Verónica Langer, Cecilia Toussaint, Laura de Ita y Nikhol Dahuach son las encargadas de llevar al público a este viaje en el que no se llorará ni se cantarán temas de Paquita la del Barrio, pero sí habrá muchas risas y un ambiente festivo.

El Dato: La puesta en escena llega al país con Nikhol Dahuach, quien propone una relectura del exitoso texto argentino de la dramaturga Belén Pistone desde el contexto mexicano.

“Lo interesante de este montaje de teatro cabaret es que no es ese despecho de Paquita la del Barrio, sino que nos vamos a un despecho más divertido, más celebrado. Es lo padre de este show, que no se va con los estereotipos”, compartió en entrevista con La Razón de México Laura de Ita, quien se pone en la piel de una gran diva y en la de Jackie Kennedy.

En el montaje la música es fundamental; hay una pianista, una bajista que también toca el saxofón y una baterista que además ejecuta las percusiones. Interpretan temas que se adaptaron como “Eddy, Eddy”, de la cantante Angélica María, y “A caballo”, esta última de la argentina Nathy Peluso.

“Es como si estuvieras en una fiesta. Vamos a empezar con boleritos, luego la cumbia, la salsa. Se van a divertir, se va a bailar, a gozar y a sanar del corazón, porque todos hemos pasado por la herida y seguimos vivos, eso hay que celebrarlo”, comentó Laura de Ita.

Sobre su personaje, detalló que es una diva a la que no le da vergüenza estar despechada. “Es una diva divertida, muy cabaretera, muy sensual, muy despechada. Fumo, bailo con el público, subo a alguien al diván para que me ayude a cambiarme detrás del biombo. Hay mucho juego con el espectador también”, compartió a este diario.

La puesta en escena también convierte en amigas a las emblemáticas Marilyn Monroe y Jackie Jackson, quienes juntas interpretan el éxito “Eddy, Eddy”.

“Hay un poco de ficción, porque Jackie se hace amiga de Marilyn. Eso hubiera sido muy divertido en la vida real”, dijo Laura de Ita, recordando la rivalidad que presuntamente existía entre ellas.

La obra Con el Diablo en el cuerpo también evoca la tragedia griega con la aparición de la mítica Clitemnestra, un personaje trágico y considerado la primera despechada.

En el proyecto destaca la participación de la cantante y compositora mexicana Cecilia Toussaint, quien, conocida por su versatilidad, explora su faceta actoral.

“La conocía como cantante y siempre la he admirado mucho; ahora la conozco como actriz y es muy divertida, impone, pero también es muy generosa en el escenario”, compartió Laura de Ita.

Con el Diablo en el cuerpo, bajo la dirección de Mariana Gajá y texto de la argentina Belén Pistone, estará hasta el 5 de junio en el Teatro Bar el Vicio, todos los jueves y viernes a las 21:30 horas. La obra dura alrededor de 90 minutos y sólo pueden ingresar personas mayores de 18 años.

EXPLORA LA MÚSICA. Laura de Ita está por entrar al estudio de grabación con su proyecto Las Luz y Fuerza, banda de electrocumbia/cabaret que integra con su hermana Marina desde 2014.

Para la actriz originaria de la Ciudad de México, el dedicarse a la música es tener un espacio de libertad para desarrollar la creatividad.

“La música es como un respiro, porque la carrera de actuación es muy de resistencia, de retos, de paciencia. En cambio, con la banda, es un proyecto más personal que podemos llevar a donde queramos”, finalizó.

Con el Diablo en el Cuerpo

Cuándo: hasta el 5 de junio

Dónde: Teatro Bar el Vicio

Horarios: jueves y viernes a las 21:30 horas