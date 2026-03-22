Tokischa se rapa en pleno show en el Madison Square Garden y el VIDEO se vuelve viral

La intérprete dominicana Tokischa sorprendió al público del Madison Square Garden cuando, en medio de su presentación, sacó una cortadora de cabello y se rapó. La cantante de “No Me Importa” se encontraba en su segunda de seis noches como telonera de la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs.

El momento fue captado por las cámaras de los asistentes y los videos se difundieron rápidamente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde han causado controversia.

Mientras algunos insisten en que es parte de una performance o de su proyecto artístico, otros aseguran que sólo fue una estrategia para llamar la atención y tener publicidad previo al lanzamiento de su nuevo álbum Amor & Droga.

Tokischa se rapa en pleno show en el Madison Square Garden y el VIDEO se vuelve viral

El sábado 21 de marzo, Tokischa protagonizó uno de los momentos más comentados de la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs. Durante su segunda noche como telonera en el Madison Square Garden, la cantante dominicana tomó la decisión de raparse la cabeza frente a miles de asistentes.

El público gritó eufórico mientras la intérprete pasaba la cortadora de cabello sobre su cabeza, al tiempo que se miraba en un espejo instalado en el escenario como parte de la escenografía. El momento rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

@billboard @tokischa.sol is feeling free ✨ She shaved her head live on stage at Madison Square Garden as special guest opener on FKA twigs' 2026 Body High Tour. #tokischa #livemusic #fkatwigs ♬ original sound - billboard

Además de la impactante, Tokischa presentó esta semana el videoclip de su nuevo sencillo “Surfboard”, producido por Skrillex, que formará parte de su próximo álbum Amor & Droga.

La cantante explicó en entrevista a Billboard que este proyecto es profundamente personal y lo describió como un diario, pues aseguró que sus fans podrán descubrir un lado que nunca antes han visto.

“Este álbum realmente cuenta una historia muy especial para mí, un momento muy difícil en mi vida que me moldeó y me llevó a donde estoy ahora. Es como un diario donde narro ciertas experiencias de las que nunca he hablado antes”, señaló al medio.

¿Quién es Tokischa?

Tokischa Altagracia Peralta, o simplemente Tokischa, es una intérprete de República Dominicana que tiene 29 años. Es considerada una de las voces más provocadoras del género urbano latino, tiene un estilo que mezcla trap, reguetón y música experimental.

Entre sus colaboraciones con otros artistas destacan "Linda”, interpretada con Rosalía; “Perra” con J Balvin; además de colaboraciones con artistas como Madonna y Marshmello.