Muere la actriz Mel Schilling tras una dura batalla contra el cáncer

Murió la actriz Mel Schilling, coach del programa británico Married at First Sight, quien era psicóloga de relaciones en el reality show. La mujer murió a los 54 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer.

Mel Schilling apareció en 12 temporadas del exitoso programa de citas. Fue su marido, Gareth Brisbane, quien comunicó la noticia del fallecimiento a través de la cuenta de Instagram de la mujer; la publicación ha recibido las condolencias de los fans de la celebridad.

El comunicado comenzó de manera contundente: “Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor”, declaró de inicio Gareth, antes de recordar que con sus últimas fuerzas, la mujer dejó un mensaje para él y su hija.

“Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, solo pensaba en Maddie y en mí”, reconoció. “Era una mujer que se convirtió en madre y estrella de televisión a los 42 años, y triunfó en ambas facetas”, aseguró.

También recordó la fortaleza que Mel mostró durante su tratamiento contra el cáncer. “Durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de rodaje”.

“En nombre de nuestra familia y su increíble grupo de amigos, gracias por el apoyo recibido de todo el mundo”, señaló antes de agradecer a el equipo de trabajo de la mujer.

“La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel. Pero, en definitiva, la vida es fugaz, frágil, y el mañana no está garantizado para nadie. Si pueden hacer algo para honrar a Mel, por favor, vivan la vida al máximo, amen bien a sus seres queridos y traten de no preocuparse por las pequeñeces”, pidió Gareth.

Finalmente, reflexionó sobre la ausencia de su esposa: “Tuve 15 maravillosos años con mi alma gemela, y fue el privilegio de mi vida estar a su lado. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar”, finalizó el esposo de Mel Schilling.