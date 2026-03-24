El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el Padre DJ Guilherme, ofrecerá un espectáculo de música electrónica en homenaje al Papa Francisco.

A un año de la muerte del pontífice argentino, miles de personas se reunirán para celebrar su vida y legado de la mano de los beats electrónicos. Descubre cuándo y dónde tendrá lugar esta rave católica.

Padre DJ Guilherme homenajeará al Papa Francisco: Fecha y lugar

El homenaje tendrá lugar el 18 de abril a las 20:00 horas en la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Argentina. Se trata de un evento gratuito y abierto al público que está pensado como un espacio de encuentro y reflexión sobre la vida y el legado del Papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

El propio Guilherme compartió un video en su cuenta de Instagram invitando al público. “Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, escribió.

El Padre DJ Guilherme, que ha conquistado escenarios internacionales con su propuesta de “raves católicas”, combinará música electrónica con mensajes inspirados en la figura del pontífice argentino. La Plaza de Mayo, un símbolo histórico y social de la capital del país sudamericano, se convertirá en un escenario de celebración y memoria.

Se espera la asistencia de miles de personas, desde jóvenes aficionados a la música electrónica hasta fieles que desean recordar al Papa Francisco en un ambiente festivo y comunitario durante este primer aniversario luctuoso.

Por el momento no se sabe si habrá alguna transmisión en vivo del homenaje del Padre DJ Guilherme al fallecido Francisco, pero te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del portugués, pues suele compartir clips de sus presentaciones.

¿Quién es el Padre DJ Guilherme?

Guilherme Peixoto es un sacerdote portugués que se ha ganado el apodo de padre DJ por su singular manera de acercar la fe a nuevas generaciones. Ha participado en festivales internacionales y se ha convertido en un referente de cómo la música puede ser un puente entre lo espiritual y lo cultural.

El religioso hace una mezcla beats electrónicos con frases y mensajes inspirados en la doctrina católica, todo como muestra de que la Iglesia se ha adaptado a la actualidad.

En noviembre de 2025 un clip de una rave católica en una catedral en Eslovaquia, se volvió viral en redes sociales. El festejo a cargo del Padre DJ Guilherme tuvo como propósito celebrar al arzobispo Bernard Bober en su cumpleaños número 75.