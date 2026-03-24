El reconocido actor William Levy sorprendió a sus seguidores al confirmar que atraviesa una nueva etapa sentimental y parece más enamorado que nunca. Tras meses de rumores sobre la misteriosa “señorita J”, el cubano reveló públicamente la identidad de su pareja a través de una fotografía; conoce a la joven que le robó el corazón.

¿Quién es Jenifer Camacho, novia de William Levy?

Jenifer Camacho es enfermera de cuidados intensivos originaria de Cuba, egresada en 2023 de la Universidad de la Florida Central, de Estados Unidos. Su perfil profesional y su vida relativamente discreta llamaron la atención cuando William Levy reposteó en redes sociales una fotografía desde un café en Granada, España, donde aparecía tomado de la mano con ella.

William Levy en una cita con Jenifer Camacho ı Foto: IG willevy

En Instagram, Jenifer Camacho acumula más de 140 mil seguidores y comparte imágenes de su trabajo en el ámbito médico, así como de su disciplina en el gimnasio, que le ha permitido mantener una figura atlética. Del mismo modo publica fotos de algunos viajes realizados a Puerto Rico, Colombia, Miami y España.

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Aunque no se sabe con certeza su edad, la joven rondaría los 27 o 30 años, mientras que el actor tiene 45; esto significaría que entre ellos existe una gran diferencia de edad.

La relación parece reciente, pero William Levy no ha dudado en expresar públicamente su cariño por ella.

Durante un mensaje compartido en su cuenta de Instagram sobre su participación en el Festival de Málaga 2026, el actor escribió: “Y a ti señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. 😉 te quiero mucho mucho mucho 😜”.

Aunque Jenifer Camacho no respondió de forma pública a su mención “secreta”, la publicación del galán de telenovelas ha generado emoción y curiosidad sobre la identidad de la mujer. Además, las seguidoras del famoso han expresado felicidad por el nuevo romance.

¿Cuándo comenzó la relación de William Levy y Jenifer Camacho?

Aún no se sabe cuándo comenzó exactamente la relación entre el actor William Levy, de 45 años, y Jenifer Camacho, de unos 27.

En agosto de 2025, en una conversación con Raúl de Molina y Lili Estefan de El Gordo y la Flaca, el famoso se declaraba soltero y abierto a recibir “a la mujer indicada” en su vida. Esto quiere decir que su relación con la joven es reciente o tiene menos de un año.