Ángela Aguilar comparte su rutina completa de ejercicio y desata críticas | VIDEO

Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar en redes sociales después de compartir un video en el que presume su rutina de ejercicio. La cantante mostró algunos de los ejercicios que realiza como parte de su rutina de gimnasio.

En los últimos días, Ángela Aguilar ha estado más activa a través de la plataforma de WhatsApp, donde tiene un canal público con millones de seguidores, tanto fanáticos como personas que no quieren perderle la pista o la oportunidad de criticarla.

Critican a Ángela Aguilar tras compartir su rutina completa de ejercicio ı Foto: Especial

La intérprete de regional mexicano mostró los ejercicios que hace para abdomen, brazo, pierna y glúteo, la cual realiza de manera constante para mantener su figura. Si bien recibió muchos halagos, también desencadenó varias críticas.

De este modo, compartió que realiza crunch de abdomen, pull ups, martillos y sentadillas con máquina. En el video, la cantante resaltó la importancia de la disciplina con un sonido que incluía diferentes palabras en inglés.

El video rápidamente apareció en otras redes sociales y generó reacciones por parte del público, donde la mayoría no ha dejado de lado sus opiniones adversas contra la cantante de regional mexicano, quien es una de las mujeres más criticadas del país.

Incluso, algunas personas señalaron que era muy curioso que la celebridad americana decidiera compartir su rutina de ejercicio solo un par de días después de que Cazzu, la ex de su esposo Nodal, hiciera lo mismo.

Algunas reacciones fueron:

“No tiene nada más que hacer la pobre, en que más se entretiene.”

“Los está haciendo mal. Será que vio que Cazzu esta realizando ejercicio y como siempre a copiarle y ahí va a subir sus videos.”

“Es muy disciplinada y eso se nota... está bellísima la esposa de Nodal.”

“Santo Dios, qué disciplina.”

Desde hace un tiempo, Ángela Aguilar ha demostrado que se mantiene activa físicamente yendo al gimnasio e incluso entrenando en compañía de Christian Nodal.

Incluso, hace unas semanas comparó ir al gimnasio con rezar: "El músculo crece con la constancia y el alma también. Vas al gym o haces ejercicio, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados rápidos. La fe funciona igual“, dijo.