Christian Nodal ‘estalla’ contra Ángela Aguilar por grabar VIDEO en plena película

Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron de qué hablar en redes sociales después de que la cantante de regional mexicano decidió subir un video en el que muchos aseguran que su esposo se enoja con ella durante una noche de cita en casa.

En las ultimas semanas, Ángela Aguilar ha estado mucho más presente en su canal oficial de WhatsApp, el cual es de acceso gratuito y en el que comparte fotos de su día a día, así como algunos mensajes de vez en cuando.

Ángela Aguilar asegura que Christian Nodal ‘es un bebé’. ı Foto: IG: @laondafest

¿Ángela Aguilar incomodó a Nodal?

Fue el pasado viernes 20 de marzo que la cantante de regional mexicano grabó un breve video en el que solo graba su cuello y parte de su rostro, mostrando que lleva una pijama. En el video, ella explica que está con su esposo, Christian Nodal.

“¿Qué estamos viendo?“, le pregunta mientras él tiene su brazo sobre el pecho de ella. Él le replica ”no, amor, estaba la mejor parte de la película", con lo que daba a entender que no quería formar parte de la grabación.

“Es para mis fans de WhatsApp” dice ella mientras que él un poco más fastidiado le responde “no mam**, no... Paranormal, Actividad Paranormal 3″, se rinde ante la insistencia de ella.

Ángela se ríe y dice “llevamos 3, nos faltan... 4″ y Nodal dice “10″ antes de agregar “ándele”, como una manera de insistir a su esposa que dejara de grabar. El video rápidamente causó revuelo en redes sociales.

En esta ocasión, varios Internautas sintieron empatía por Nodal y criticaron a Ángela por haber incomodado a su esposo en un momento íntimo, aunque otros señalaban que la reacción del intérprete de ‘Cazzualidades’ tampoco fue la mejor.

Te dejamos algunos de los comentarios por el video.

“Nodal le contesta a fuerza”.

“La relación más fingida”.

“Soy yo o está imitando una escena con Belinda, solo que cero correspondida jajaja“.

“Nada chistoso está pasando y ella (se ríe)”.

Incluso algunas personas compararon el video con la relación de Nodal con Belinda, pues ellos salían en transmisiones en vivo realizando esa actividad que cabe mencionar, es muy común entre parejas.

A pesar de la polémica por el video viral, Ángela Aguilar ha seguido realizando publicaciones donde da a entender que se encuentra de maravilla en su relación con Christian Nodal.

Este sábado 21 de marzo publicó unas flores amarillas que le regaló el cantante e incluso, el domingo subió un video donde ambos se burlaban de la palabra “amor” con la entonación que usó la cantante en su boda con el ex novio de Cazzu.