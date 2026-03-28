La Fiscal: ¿De qué trata la nueva serie de Netflix?

Netflix estrenó recientemente La Fiscal, una miniserie que aborda una herida sumamente profunda en la sociedad mexicana, los feminicidios que azotan al país desde hace décadas.

La producción se centra en la búsqueda de justicia de las familias y la labor de la primera Fiscal de Feminicidios de la Ciudad de México, Sayuri Herrera. A diferencia de otros relatos que suelen centrarse en las víctimas o en los agresores, esta obra pone el foco en el sistema de justicia y en las instituciones que intentan enfrentar la violencia feminicida.

En La Razón te contamos de qué trata la serie La Fiscal y te compartimos el tráiler.

La Fiscal: ¿De qué trata la serie de Netflix?

La serie sigue la labor de Sayuri Herrera, la primera Fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, quien encabeza una oficina creada específicamente para investigar y erradicar la violencia contra las mujeres en la capital del país.

A través de tres episodios, La Fiscal documenta cuatro casos emblemáticos de feminicidio en la capital, mostrando no sólo las investigaciones, sino también las tensiones existentes entre las autoridades y las familias de las víctimas.

Esta docuserie busca mostrar un lado poco conocido en los casos de feminicidio, pues evidencia cómo Sayuri Herrera se enfrenta la burocracia, qué obstáculos surgen en la búsqueda de pruebas y cómo se negocia con un entorno institucional que muchas veces es más lento que la urgencia de las familias.

La serie también expone el papel de las instituciones en la construcción de justicia, al tiempo que señala tanto sus esfuerzos como sus fallas.

La Fiscal se convierte en un espejo de la crisis nacional, pues muestra que la violencia feminicida no es únicamente un problema de seguridad, sino también un desafío cultural y político que exige respuestas profundas y urgentes.

Tráiler de La Fiscal de Netflix

Si aún no lo has visto, te compartimos el tráiler de la serie La Fiscal que se encuentra disponible en Netflix desde el 26 de marzo: