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La casa de los espíritus: Estreno y tráiler de la serie de Prime Video

La célebre novela de Isabel Allende llega a la pantalla este 2026; revive el universo del realismo mágico que marcó generaciones de la mano de la propia autora y de un elenco de lujo

La casa de los espíritus, serie
La casa de los espíritus, serie Foto: X @PrimeVideo
Por:
Martha Díaz

La casa de los espíritus, publicada en 1982, se convirtió en un clásico de la literatura latinoamericana y en la obra más reconocida de la escritora chilena Isabel Allende. Tras el lanzamiento de la versión cinematográfica de 1993, ahora llega una serie que busca ser fiel a la esencia de la novela.

Prime Video estrenará muy pronto una versión centrada especialmente en el público hispanohablante y realizada de la mano de un equipo creativo mayoritariamente chileno, incluyendo a la propia autora, quien participa como productora ejecutiva.

Conoce cuándo podrás disfrutar de esta historia de realismo mágico que marcó generaciones, de qué trata y te compartimos el tráiler.

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La casa de los espíritus: Estreno y tráiler de la serie de Prime Video

La serie La casa de los espíritus contará con ocho episodios que estarán disponibles a partir del 29 de abril de 2026. Prime Video estrenará los tres primeros capítulos en esa fecha y luego liberará uno por semana hasta completar la temporada.

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba y Nicole Wallace como Clara del Valle, acompañados por Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Eduard Fernández, Maribel Verdú y otros nombres destacados.

La producción de La casa de los espíritus está dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, con la participación de Eva Longoria e Isabel Allende como productoras ejecutivas.

¿De qué trata La casa de los espíritus?

La historia de La casa de los espíritus sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, desde principios del siglo XX hasta la dictadura militar de Augusto Pinochet en el Chile en los años 70. A través de los diarios de Clara del Valle, se reconstruye la vida de Esteban Trueba, sus amores, pérdidas y el legado que marcará a sus descendientes.

El relato combina elementos de realismo mágico con la dureza de la represión política y social, mostrando cómo las mujeres de la familia enfrentan tanto la violencia como la esperanza. La serie está basada en la novela homónima de Isabel Allende, que ha sido traducida a más de 40 idiomas y que permanece vigente a más de cuatro décadas de su lanzamiento.

Tráiler de la serie La casa de los espíritus de Prime Video

A continuación, te compartimos el tráiler de La casa de los espíritus que fue publicado recientemente por Prime Video:

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