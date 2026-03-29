Final explicado de Algo terrible está a punto de suceder: ¿Qué le pasó a Rachel?

Algo terrible está a punto de suceder es la nueva serie de Netflix que está destacando en el servicio de streaming, donde este domingo 29 de marzo se encuentra en el top 3 de las series más vistas de la plataforma.

Según la descripción oficial de Netflix, Algo terrible está a punto de suceder es “una serie de terror que sigue a una pareja en la semana previa a su fatídica boda. Porque no es ningún spoiler decir que las cosas no salen bien: basta con leer el título”.

En la ficción, se mezclan elementos del terror, romance y la tragedia, pues gira en torno a una boa atravesada por una maldición familiar y hasta el último episodio nos encontramos con momentos que te mantienen al filo del asiento.

¿De qué trata Algo terrible está a punto de suceder?

La historia sigue a Rachel (Camila Morrone), quien se casa en cinco días. Junto con su prometido Nicky (Adam DiMarco), se embarca en un viaje por carretera hacia la casa de vacaciones de la familia de él, que se encuentra aislada en un bosque nevado.

Allí es donde van a preparar la boda íntima de sus sueños. Todo suena idílico, pero Rachel, que tiene cierta tendencia a la superstición y la paranoia, no puede quitarse de encima la sensación de que algo horrible va a pasar. Sus malos presentimientos, además de una serie de coincidencias extrañas y sorpresas espeluznantes, la obligan a hacerse preguntas sobre qué podría ser más aterrador que comprometerse para toda la vida con la persona equivocada.

Final explicado de Algo terrible está a punto de suceder

A lo largo de la serie, nos enteramos de que la familia de la protagonista está atrapada en un castigo generacional, donde si alguien se casa con una persona que no es su alma gemela, morirá ese mismo día de forma violenta.

Algo terrible está a punto de suceder ı Foto: Netflix

Rachel descubre que su propia madre sufrió este destino, por lo que no cabe duda de qué es real y convierte su elección de casarse en una apuesta de vida o muerte.

El episodio final muestra la tranquilidad de Rachel tras hacer un ritual para evitar a la maldición, el cual no fue completado. Nicky duda y se niega a casarse en un primer momento y esto desata el caos.

Ya que la ceremonia no se concreta a tiempo, la maldición se activa y se extiende, por lo que la boda se convierte en una masacre. Aunque Rachel logra casarse, termina por cumplir el mismo destino que su madre.

Sin embargo, después de esto Rachel se convierte en la figura de El Testigo, que observaba por generaciones la tragedia. Así, ella deja de ser víctima directa pero se vuelve inmortal y debe ver cada boda marcada por la maldición.

De este modo, el cierre de Algo terrible está a punto de suceder en el octavo y último episodio es brutal, pues aunque Rachel no fue exterminada por la maldición, sí le espera un futuro trágico donde verá algunos de los peores momentos en ceremonias que buscan celebrar el amor.