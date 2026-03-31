¿De qué murió Abraham Cherem Kanan? El papá de Curvy Zelma

La muerte del padre de Curvy Zelma encendió las redes sociales, pues la mujer se encuentra en La Casa de los Famosos 2026 y tuvo que ser informada al respecto de la muerte de su progenitor en pleno aislamiento, llevando el luto al programa.

¿De qué murió Abraham Cherem Kanan?

Abraham Cherem Kanan era un empresario mexicano, reconocido dentro de la comunidad judía en el país. Sin embargo, su vida habría estado marcada por situaciones complicadas como adicciones a sustancias.

¿Quién era Abraham Cherem Kanan? El papá de Curvy Zelma ı Foto: IG: @curvyzelma

La propia Curvy Zelma le contó a Laura Zapata detalles sobre la causa de muerte de su padre. Mientras lloraba abrazada de la actriz de telenovelas, le confesó que el exceso de alcohol y drogas le pasaron factura al hombre.

“Se fue sin piernas y le dio un infarto hoy”, expresó completamente destrozada al pensar en los últimos momentos. Zapata encomendó al padre de su amiga a Dios con unas palabras donde buscaba darle consuelo en estos momentos de dificultad. “Se lo acabaron las drogas y el alcohol”, lamentó Curvy.

“Perdónalo, perdónate, recuerda los bellos momentos que pasaste con él, recuerda lo lindo de él. Despídelo con todo tu amor, con todo tu cariño, con todo tu corazón, despídelo mi vida. Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, porque estuvo contigo el tiempo que haya sido”, le dijo Laura.

La muerte de Cherem Kannan ocurrió a consecuencia de una trombosis que sufrió en el año 2022 y que lo llevó a perder una de sus piernas.

“Todo comenzó con una trombosis, la cual le operaron para limpiar coágulos, y al pasar un par de días, su cuerpo había generado más coágulos, lo cual, además de ser peligroso, limita la oxigenación y básicamente ya no llegaba correctamente”, contó.

“Ayer tuvo una segunda operación para tratar de salvar la pierna, pero no quedaba más que amputar. Todo este proceso está siendo doloroso y crudo”, afirmó Zelma en junio del 2022.

En el año 2023, Curvy habló sobre la compleja relación que tenía con su padre en una entrevista en EXA. “No tengo mucha relación, para serte honesta, pues con mi papá ahí medio que voy hablando. Él se separó de mi mamá al año, entonces como que nunca lo conocí muy bien”, expresó.

“Yo también entiendo y respeto este tema de que son tus papás y todo eso, pero también la gente debe de entender y respetar que cuando no son personas que quizás no te hacen mucho bien a tu estabilidad mental, prefiero no tener eso cerca”, dijo entonces.