¿Owen Cooper será Tom Riddle? El actor que resuena para la serie de Harry Potter

La producción de HBO no se detiene en su búsqueda de los rostros que darán vida a la nueva serie de Harry Potter. En este abril de 2026, mientras el rodaje de la primera temporada avanza, un nombre suena con fuerza para interpretar a uno de los personajes más complejos, Owen Cooper.

El joven actor es el candidato principal para encarnar a Tom Riddle, el brillante estudiante que eventualmente se convertiría en Lord Voldemort.

El ganador más joven de un Emmy ı Foto: Netflix

¿Quién es Owen Cooper?

A sus 16 años, Cooper se ha convertido en el centro de las especulaciones para unirse al elenco. Aunque Warner Bros. no ha confirmado su participación, los rumores lo colocan como la opción ideal para mostrar la transición de Riddle en Hogwarts.

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Owen no es un extraño para la crítica, su ascenso ha sido meteórico. Ostenta el logro de convertirse en el actor masculino más joven en ganar un premio Emmy a mejor actor de reparto, con su papel de Jamie Miller en Adolescence.

¿Por qué se dice que estará en la serie?

Su llegada al universo de J.K. Rowling se daría, según las filtraciones, para la segunda temporada de la serie.

La evidencia que ha encendido las redes sociales sigue un patrón que los fans ya conocen bien, empezando por el rastro de Owen en redes sociales, quien comenzó a seguir en Instagram a varios miembros del reparto oficial ya confirmado y recibió el gesto de vuelta.

Este antecedente es clave, ya que el mismo seguimiento mutuo ocurrió exactamente igual con los protagonistas meses antes de sus anuncios oficiales, lo que en esta industria suele ser el preludio de un contrato ya firmado.

De ser cierto, Cooper se uniría a la producción más costosa en la historia de la televisión, la cual promete un enfoque mucho más fiel a los libros originales.

Por ahora, los seguidores deberán esperar el comunicado oficial, aunque en el mundo de las filtraciones, todos los caminos conducen al joven prodigio británico.