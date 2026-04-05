Marcela Tauro reveló que se encuentra en una nueva relación y aunque trató de mantenerse discreta, el público ya comienza a hablar sobre su nueva pareja, pues la panelista del programa Intrusos de América TV contó que la relación va en serio.

Al hablar del sujeto, Marcela Tauro admitió que el hombre con el que ha comenzado a salir “es súper compañero” y agregó: “Me lo presentaron. Me hace reír mucho así que eso es bueno”.

¿Quién es Leopoldo Arancibia? El novio de Marcela Tauro

La identidad del hombre que conquistó a la conductora se había mantenido en secreto hasta que el periodista Juan Etchegoyen reveló que su nombre es Leopoldo Arancibia, un empresario del mundo automotriz.

De acuerdo con la información actual, los famosos llevan saliendo durante tres meses, por lo que se revelaría su identidad tarde o temprano. Además, el periodista comentó que Arancibia “ha tenido alguna cosita con alguna famosa”, lo que generó aún más curiosidad.

Al no tratase de una persona del mundo del espectáculo, el público ya quiere saber más sobre de quién se trata. Sobre el hombre de negocios de sabe muy poco.

Se estima que su edad ronda entre los 55 y 60 años de edad, sin embargo, se desconoce si tiene hijos o más detalles de su vida privada, así como los detalles de cómo conoció a la panelista.

El romance de Marcela Tauro con Leopoldo Arancibia llega para marcar un nuevo capítulo en la vida de la conductora tras haber estado durante ocho años con Martín Bisio, cuya separación ocurrió por la distancia geográficas y metas de vida que no empataban.

“Él se fue a vivir a Rosario y yo me quedé en Buenos Aires. Estábamos en distintas etapas de la vida”, sentenció ella al hablar del final de su antigua relación. Ahora, Tauro se muestra radiante y abierta a un nuevo amor.