Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt debuta en un video de K-pop

Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causó furor en redes sociales después de haber sido identificada en un video musical de k-pop, pues aparece en el teaser del nuevo sencillo “What’s a Girl to Do” de la artista Dayoung.

Aunque el clip donde aparece Shiloh por primera vez dura menos de 30 segundos, el mismo rápidamente acumuló varias visualizaciones de seguidores, mientras que los fans buscaban confirmar la información.

Parece ser que la joven de 19 años hará más que un simple cameo, ya que en las imágenes difundidas, también la podemos ver como parte de la secuencia coreográfica junto con la artista principal y un grupo de bailarines.

En redes sociales, muchos destacaron el gran parecido con Angelina Jolie, recordando imágenes tempranas en la carrera de la icónica actriz de Hollywood.

Las recientes declaraciones de un representante de la agencia Starship Entertainment aclararon que poco tuvo que ver el apellido de Shiloh con elegirla para el video musical, pues el equipo ni siquiera sabía que era hija de celebridades.

“Realizamos una audición abierta en EE.UU. para seleccionar a los intérpretes del video musical de Dayoung. Entre los participantes había varios artistas afiliados a un crew de baile llamado Culture”, explicó la fuente.

“Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó uniéndose al video musical. Incluso después del rodaje, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; lo descubrimos por casualidad recientemente”, aseguró.

Angelina Jolie’s daughter Shiloh will make an appearance in DAYOUNG’s upcoming music video to ‘What’s a girl to do.’ pic.twitter.com/13ZAQe56Tf — Pop Base (@PopBase) April 3, 2026

En los últimos años, Shiloh ha entrado a Millennium Dance Complex, uno de los centros más prestigiosos de formación coreográfica en Estados Unidos. A través del tiempo, ha logrado evolucionar su habilidad en la danza y coreógrafos como Kolanie Marks la han elogiado.

“Es alguien con quien he trabajado por un par de años. Mi estilo es difícil para mucha gente y ella se ha dedicado a entenderlo”, declaró Marks a People en 2024. “No solo entrena conmigo, lo hace con muchas otras personas. Sea lo que sea que el baile signifique para ella, está comprometida”.

Cabe mencionar que Angelina Jolie ha declarado que Shiloh, así como el resto de sus hijos, no están interesados en tener fama: “Realmente no les gusta nada de la parte de ser celebridad, especialmente a Shiloh, que la odia”, comentó en 2025, aunque añadió que varios de ellos tienen inclinaciones artísticas.