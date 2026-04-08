Silvio Soldán, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina y recordado por su conducción en Feliz Domingo, ha compartido en diversas entrevistas la difícil situación que atraviesa debido a la salud de su hijo Silvito.

A pesar de que Soldán mantiene una vida activa en la televisión y hace unos meses fue homenajeado por sus 90 años de trayectoria, su vida personal está marcada por una situación dolorosa que lo acompaña desde hace tiempo, hablamos de la enfermedad de su hijo adoptivo, quien permanece internado y cuya condición no tiene posibilidad de recuperación. Te contamos quién es el hijo del famoso argentino y la enfermedad que le fue diagnosticada.

¿Quién es Silvito, el hijo de Silvio Soldán, y qué enfermedad tiene?

Silvito, cuyo nombre completo es Silvio Augusto Soldán, tiene 56 años y es hijo de Silvio Soldán, famoso por conducir Feliz Domingo. Es hijo adoptivo del conductor y de y la locutora Marta Moreno.

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Se desconoce si el hombre tiene hijos o pareja actualmente. Del mismo modo, no se encuentran redes sociales asociadas a su nombre.

A finales de 2025 se dio a conocer que Silvito padece una enfermedad mental irreversible, la ezquizofrenia, por lo que se encuentra internado de manera permanente en un centro neuropsiquiátrico. Según palabras del propio Silvio Soldán en el stream Bondi Live de Ángel Brito, “es una situación sin solución”.

“Es muy difícil, pero hay que afrontar la vida. Lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar, desgraciadamente. Es lo que te da la vida”, agregó visiblemente conmovido el conductor de Feliz Domingo.

“Te lo pregunto porque sos un tipo que no se rinde, en todas las partes de tu historia vamos viendo eso. Sos fuerte”, comentó Ángel al famoso de 90 años. “Gracias a Dios, sí”, respondió Silvio Soldán.

Durante varios años, Silvito vivió junto a su madre adoptiva, pero el avance de la enfermedad mental que padece hizo necesario que se mantuviera permanente en el centro psiquiátrico para garantizarle la atención especializada que requiere.