Murió a los 68 años Afrika Bambaataa, pionero del género hip hop y referente cultural que marcó la década de los ochenta con su estilo innovador y su visión de la música como herramienta de unión.

Su muerte ocurrió este jueves en Pensilvania, Estados Unidos, debido a complicaciones derivadas del cáncer, según informó la prensa estadounidense. La noticia ha generado un fuerte impacto en la comunidad artística, que reconoce en Bambaataa a uno de los arquitectos de la cultura hip hop.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de polémicas ni pleitos legales, pues en 2021 fue acusado de abuso infantil y trata.

Muere el rapero Afrika Bambaataa

Afrika Bambaataa murió este jueves a los 68 años, confirmó TMZ. Hasta el momento, su familia no ha emitido algún comunicado.

Bambaataa nació en El Bronx; fue bautizado como The Amen Ra de la Cultura Hip Hop Universal y El Padre del Sonido Electro Funk. Su legado musical es recordado por temas como “Planet Rock” (1985), junto a The Soulsonic Force, considerado por productores como Rick Rubin como una de las canciones más influyentes de la historia del género.

Además, Afrika Bambaataa fundó la Universal Zulu Nation, una organización que promovía el hip hop como movimiento pacifista y cultural, integrando grafiti, danza, rap y DJ. Su trayectoria lo llevó a ser nominado en 2007 para ingresar al Rock and Roll Hall of Fame, y su figura fue clave en la expansión del hip hop más allá de Estados Unidos.

Sin embargo, su vida también estuvo marcada por controversias. En 2021 enfrentó denuncias de abuso sexual infantil y trata de personas, con acusaciones que se remontaban a la década de los noventa.

Aunque Afrika Bambaataa negó los hechos en entrevistas, en 2025 perdió un caso judicial por abuso, lo que ensombreció su legado.

“Nunca abusé de nadie. Saben, suena descabellado que la gente diga eso, que oigan: ‘Abusaste de mí’. Conocen a toda mi gente de entonces, conocen a los cientos de personas que me rodeaban. Si algo así hubiera sucedido, ¿por qué no acudieron a ninguno de ellos?“, comentó Afrika Bambaataa en una entrevista con Fox 5 News en 2016.