Mueren La Werita Consentida y Joe Lara, ¿quiénes eran y de qué murieron los youtubers?

La noticia del fallecimiento de los youtubers La Werita Consentida y Joe Lara se difundió rápidamente en plataformas digitales desde este viernes, generando una ola de reacciones entre fanáticos y creadores de contenido. Además, personalidades del mundo del entretenimiento como Paty Navidad e Ivonne Montero, los recordaron con cariño y enviaron sus condolencias a la familia de ambos.

La actriz Paty Navidad compartió un mensaje en memoria de los youtubers, a quien consideraba sus amigos. “Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara”, inicia el texto acompañado de una imagen de ambos creadores de contenido.

“Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma.

“Descansen en paz. Mucha luz y fortaleza para sus seres queridos. Patricia Navidad”, compartió la intérprete.

Mientras tanto, la actriz Ivonne Montero compartió un video en el que dedica unas palabras a los youtubers. “Acabo de recibir una triste noticia de mi representante. Nos enteramos del fallecimiento de Joe Lara y Werita. No hay palabras, pero quiero extenderle a su familia todo mi cariño y mis condolencias”, comentó la famosa.

Además, agradeció a La Werita Consentida y Joe Lara por “todo el apoyo que me brindaron en La Casa de los Famosos. Fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo”.

Algunos comentarios en redes sociales como Instagram y X, antes Twitter, sobre la repentina muerte de La Werita Consentida y Joe Lara fueron:

“Qué noticia tan desagradable, aún no la asimiló, porque tuvo que pasarle eso a dos personas maravillosas como ellos”

“No lo puedo creer, en paz descansen”

“Hace días sin transmisión en su canal me pareció raro”

¿Quiénes eran La Werita Consentida y Joe Lara y de qué murieron?

Ramiro Contreras, mejor conocido como La Werita Consentida, y Joe Lara, eran dos youtubers expertos en temas de la farándula y entretenimiento. En su canal de YouTube SE ARMÓ EL BOCHINCHE CON LA WERITA CONSENTIDA contaban con 22 mil suscriptores; solían analizar algunas temporadas de La Casa de los Famosos y entrevistaban a algunos famosos.

Sobre la causa de su repentina muerte, las youtubers Conchita y Janeth compartieron: “Hubo un accidente en casa de ellos, con el cable del gas. Sus perritos sufrieron ciertas quemaduras, pero están protegidos. Tengo entendido que los niños no estaba allí”.

“Ellos estuvieron luchando, tratando, pero no se pudo”, agregó Conchita.

Con estas declaraciones, se puede deducir que habría ocurrido una explosión o flamazo en su domicilio.